Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил обращение Mail.ru по декриминализации лайков и репостов
Он также не исключил, что встретится с инициаторами письма. Пока, по его словам, обращение направлено руководителям профильных комитетов для изучения и подготовки встречных предложений.
Комментарии2
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edun1952 18 августа 2018 | 23:40
На кухне у мамы.
irdo 18 августа 2018 | 23:52
Овечки запросили аудиенцию у волка, чтобы он стал вегетарианцем.