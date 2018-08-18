Фигурант дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев написал письмо из СИЗО

Послание публикует «ОВД-Инфо». Полетаев просит о помощи — «любой поддержке, моральной и финансовой» и содействия в его освобождении. Он отмечает, что стал жертвой «провокатора и подстрекателя», который внедрился в группу, «на начальном уровне» разработанную, «чтобы сделать обычных людей боевиками». По словам Полетаева, это произошло «очень тонко и практически незаметно». Письмо датировано 4 августа 2018 года. Полетаев и трое других фигурантов дела «Нового величия» находятся под арестом в СИЗО. Всего по делу «Нового величия» проходят десять человек. Их обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе. Их защита утверждает, что организацию создал осведомитель Центра по борьбе с экстремизмом при МВД России.