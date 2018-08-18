США могут ввести санкции против компаний — участниц проекта «Северный поток-2» в течение ближайших недель
По сведениям The Wall Street Journal, пакет ограничительных мер находится в высокой стадии проработки и в данный момент проходит процесс обсуждения. Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Комментарии9
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r88w556xl4 18 августа 2018 | 23:06
Кто бы сомневался, мировой зарвавшийся бандит использует политические провокации в экономической войне.
palmcoast___ 18 августа 2018 | 23:10
r88w556xl4:
В чем заключается бандитизм США?, не продать кому то что то? Дак пускай сами произведут и не покупают у Америки., какие проблемы?
serhio_25__ 18 августа 2018 | 23:48
palmcoast___: ""Дак пускай сами произведут и не покупают у Америки., какие проблемы? "" - проблемы в американских угрозах. СШа не способны играть по честному, даже в собственные игры, даже по собственным правилам.
putn_pnh 18 августа 2018 | 23:21
r88w556xl4: Была надежда что Путен перестанет использовать газ как "энергетическое оружие". Но он решил действовать как мировой бандит.
vilingrad 18 августа 2018 | 23:29
r88w556xl4: Кто бы сомневался,"
... что когда срешь на коврики соседей, тебя ловят и бьют по дохлоглазой морде:)
mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 23:08
А г-жа Меркель в курсе, что севпоток-2, который они сейчас обсуждают с нацдилером, так никогда и не будет построен из-за американских санкций?
putn_pnh 18 августа 2018 | 23:23
mikhail_spb_: Не, "поток" будет построен. По нему потом пойдет газ из Европы, чтобы Москва и область не перемерзли зимой.
serhio_25__ 18 августа 2018 | 23:45
mikhail_spb_: А госдеповский тролль в курсе, что в 70е годы, когда СССР начал поставлять газ в Западную Европу, то США точно так же водили санкции?
В самый разгар холодной войны, когда СССР был идеологическим врагом, Европа послала на три буквы США ради газа из СССР, а сейчас т.б. пошлет.
antimalin 18 августа 2018 | 23:53
mikhail_spb_: Строительные работы по "Северному потоку-2" фактически началась еще в мае, в Германии.
Вряд ли американские санкции их остановят, поскольку этот проект одобрен многими странами ЕС, и прежде всего, Германией.
Так что со своим "так никогда и не будет построен" вы явно не в теме.