США могут ввести санкции против компаний — участниц проекта «Северный поток-2» в течение ближайших недель

По сведениям The Wall Street Journal, пакет ограничительных мер находится в высокой стадии проработки и в данный момент проходит процесс обсуждения. Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.