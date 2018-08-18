Украина должна сохранить роль транзитера российского газа даже после запуска «Северного потока-2»
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом России. Владимир Путин в свою очередь заявил, что будущий транзит российского газа через Украину, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова. Встреча Путина и Меркель уже более трех часов продолжается в замке Мезеберг под Берлином. Среди заявленных тем — ситуация на Украине, сирийское урегулирование, новые санкции. Помимо этого, стороны также затронут экономические отношения и права человека.
Комментарии34
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peresvet73 18 августа 2018 | 23:02
Путину соврать, что высморкаться!
minerr 18 августа 2018 | 23:07
peresvet73: Если Путин соврал и не собирается оставлять транзит через Залежную, то это должно только радовать свидомых - им претит получать деньги от москалей.
gonduras_on_colyma 18 августа 2018 | 23:16
minerr: Спиночёс в портянках, у Хутина никто ничего уже не спрашивает.
Договоры с московитами-путирастами стоят не больше бумаги, на которой они написаны.
Обещание сохранить Украине статус транзитёра при СП-2 лучше всего написать на обратной стороне Будапештского меморандума.
Но это всё сказочки.
А реальность такова, что в США уделать СП-2 хотят все: и промышленное/энергетическое лобби, и Трамп, и Конгресс.
Так что его судьба фактически предрешена и Грязьпрому останется коптить небо года 3-4.
Учи матчасть, подросток умственный!
patrikk_1 18 августа 2018 | 23:18
Украина должна сохранить роль транзитера российского газа даже после запуска «Северного потока-2»...
После запуска "Северного потока -2", по транзитным трубам через Украину будут ходить только медведи.
patrikk_1 18 августа 2018 | 23:21
Любое ограничение сотрудничества Украины с Россией, должно втречать всенародное ликование и сопровождаться стихами "Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ..." Адьос, потомки шумеров.
protoukrop 18 августа 2018 | 23:35
patrikk_1: /После запуска "Северного потока -2", по транзитным трубам через Украину будут ходить только медведи/.
После запуска "северного потока-2" по транзитным трубам в Россию поползут полуголодные украинские гастербайтеры.
patrikk_1 18 августа 2018 | 23:37
protoukrop:
Ничего, ещё каких-нибудь пару лет безвиза с Евросоюзом и ВВП Украины сравняется с французским ВВП.
danko_badka 18 августа 2018 | 23:52
minerr: где данко1 спец по сев потоку?
nelibermot20 18 августа 2018 | 23:52
Как перестать орать?
"В Киеве ЗРК «Бук» врезался в здание после репетиции парада"
protoukrop 18 августа 2018 | 23:53
patrikk_1: /Ничего, ещё каких-нибудь пару лет безвиза с Евросоюзом и ВВП Украины сравняется с французским ВВП./
Ага, скоро немцы и французы начнут скупать недвижимость в центре Полтавы и Житомира. Чуть-чуть осталось... Украина понад усе!!!
gluhoy2250 18 августа 2018 | 23:32
gonduras_on_colyma: Бандурас, Если СП-2, окраина будет покупать газ в 4 раза дороже, как уголек из Пенсильвании, или вам придется много горохового супа кушать! А, газу у нас много ( и не только) желающие купить найдутся. Это голодранцам продать, кроме здоровья нечего! Холява кончилась! Продолжай скакать!
testmeter 18 августа 2018 | 23:17
minerr: Европа будет покупать российский газ на границе России с Украиной. А дальше уже Украина будет заниматься транзитом Европейского газа. Это на всякий случай тебе объясняю, если чё. Да и никак нельзя называть "российским" то, что создавалось Природой миллионы лет, а кацапы теберь воруют по своей привычке. Может и Солнце - тоже "российское", раз оно иногда освещяет темную территорию угрюмого Мордора?
minerr 18 августа 2018 | 23:22
testmeter: Европа будет покупать российский газ на границе России с Украиной
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Европе именно такую схему предлагали более 20 назад, но Европа отказалась, не хотела связываться с вороватой Украиной, отдала России "честь" самой разбираться с ворами. Короче, выкопали из нафталина старую российскую идею и выдали за свою новую?
gluhoy2250 18 августа 2018 | 23:36
testmeter: а кацапы теберь воруют
А, кац-ап это как? Когда Кац верхом на хохле!
antimalin 18 августа 2018 | 23:38
testmeter: Европа будет покупать российский газ на границе России с Украиной. А дальше уже Украина будет заниматься транзитом Европейского газа.
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Это всего лишь хотелки Киева.
Европа не давала своего согласия на покупку российского газа на границе России с Украиной. Более того, к этой идее Киева в Европе относятся скептически, и никаких переговоров на этот счет даже не начиналось.
Это я на всякий случай тебе объясняю, если чё, с твоим "Европа будет...".
Да и никак нельзя называть "российским" то, что создавалось Природой миллионы лет...
//////
Верно. Никак нельзя называть, к примеру, норвежский газ норвежским, ведь он создавался Природой миллионы лет, и никакого отношения к Норвегии, естественно, не имеет.
protoukrop 18 августа 2018 | 23:19
peresvet73: В данном случае он не врал, потому что дословно сказал, что транзит останется в СЛУЧАЕ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ. А целесообразен он для России или нет, точно не Европе решать.
peresvet73 18 августа 2018 | 23:34
protoukrop: Именно, что Европе! ЕС в любой момент может посчитать закупки газа по Северному потоку "нецелесообразными" и перейти на СПГ США.
protoukrop 18 августа 2018 | 23:42
peresvet73: Ради чего прогматичные немцы себе в убыток должны отказываться от СП-2, в пользу более дорогих закупок американской жижи?? Ради хохлов что-ли? ))
peresvet73 18 августа 2018 | 23:49
protoukrop: На глобальном рынке выгода имеет сложную структуру взаимосвязей. На этом основана и работа санкций.
minerr 18 августа 2018 | 23:03
Пусть качают словацкий газ по своему советскому газопроводу. У Словакии ещё много газа осталось.
testmeter 18 августа 2018 | 23:19
minerr: Как-нибудь разберемся без вас
protoukrop 18 августа 2018 | 23:31
testmeter: С чем, с кем, и когда, хохлы хоть раз без москалей разбирались?? Хоть один случай из истории назови? Выкопанное Черное море и Египенские пирамиды - не считаются, потому что москалей в то время еще не было.
mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 23:04
Интересно, беседа ведётся под аккомпанемент песен и плясок "казачьего" ансамбля?
apels 18 августа 2018 | 23:06
Думаю, Европу должна больше волновать, в данном вопросе, не Украина. Про это и Трамп говорит. Стоит о себе и своей безопасности думать. А на досуге перечитать Мюнхенскую речь Путина.
osinizatorecha 18 августа 2018 | 23:07
Надеюсь Украина не будет транзитировать ахрессорский газ. Ведь у хохлов есть своя гордость свободной нации не то что у холопов в Путена в рашкегавняшке.
kp6ic 18 августа 2018 | 23:14
россия будет платить, чтобы украина гнобила путинскую россию. красивая схема.
koleg197 18 августа 2018 | 23:14
хрю-хрю))
nitsahon 18 августа 2018 | 23:17
непонятно, что и кому украина должна... украину лишают гарантированного дохода от транзита газа? так так и нужно говорить...будет ли транзит через украину выгоднее для России ? неочевидно...
gorboy 18 августа 2018 | 23:22
Путин похоже сыграл на жадности немцев и стремлению выйти из под опеки американцев. Европа идет в разнос. Опять начнется мочилово все против всех, как 1914 и 1939, с упоминанием всех обид за 1000 лет.
lager23 18 августа 2018 | 23:25
Прошло 73 года после Великой Победы над Германией, и что мы видим?
По пути на сомнительное мероприятие в Австрии великий стратег Путен приполз в Берлин к Меркель на аудиенцию...
gluhoy2250 18 августа 2018 | 23:42
lager23: приполз в Берлин к Меркель на аудиенцию..
Ползает только Порошенко, а потом дает пресс конференцию, у забора того дома, куда прополз!
fresh_breeze 18 августа 2018 | 23:30
"Украина должна сохранить роль транзитера российского газа даже после запуска «Северного потока-2»"
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Разумеется, должна. А сможет ли?
Ангела, матушка, да нешто при наличии созданного на века прежнего газопровода, Россия затеяла бы строить обходные пути?
И в Берлине это знают так же хорошо, как и в Москве, потому что сорок лет назад вместе строили тот проходящий через Украину газопровод, который через пару лет превратится в никому не нужный металлолом.
Порошенко просил напомнить о сохранении транзита — Меркель напомнила, после чего они с Путиным посмеялись и забыли.
А вот почему среди просьб Порошенко не было ни слова о возвращении Крыма, цэ загадка.
Пэтро Олексийович, Крым вообще чей???
Какой он матёрый сепаратюга... Геращенко, занесите Порошенко на сайт "Миротворец", немедленно!!!
neyexo 18 августа 2018 | 23:30
Трубопровод - это транспорт
При всем уважении к Украине, если она прерывает движение всего траспорта между Украиной и РФ, почему должно быть сделано исключение для трубы?
По логике украинцы должны и ее сами перекрыть
alis_kirs 18 августа 2018 | 23:50
===Украина должна сохранить роль транзитера российского газа даже после запуска «Северного потока-2»===
И сохранит! Мульонов 20 кубов. Где-то так....