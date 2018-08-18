===Украина должна сохранить роль транзитера российского газа даже после запуска «Северного потока-2»===

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом России. Владимир Путин в свою очередь заявил, что будущий транзит российского газа через Украину, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова. Встреча Путина и Меркель уже более трех часов продолжается в замке Мезеберг под Берлином. Среди заявленных тем — ситуация на Украине, сирийское урегулирование, новые санкции. Помимо этого, стороны также затронут экономические отношения и права человека.