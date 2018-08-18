В  Германии продолжаются переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Перед началом встречи оба лидера объявили, что обсудят ситуацию на Украине, сирийский конфликт, иранскую ядерную программу и права человека. Как сказала Меркель, главы обеих стран также затронут транзит газа в ЕС через Украину.

Путин со своей стороны заверил, что проект не закрывает возможности продолжения транзитных поставок через территорию Украины.

У замка Мезеберг под Берлином перед началом переговоров прошло несколько пикетов, в том числе с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова и украинских политзаключенных в России.