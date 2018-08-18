В Германии продолжаются переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
Перед началом встречи оба лидера объявили, что обсудят ситуацию на Украине, сирийский конфликт, иранскую ядерную программу и права человека. Как сказала Меркель, главы обеих стран также затронут транзит газа в ЕС через Украину.
Путин со своей стороны заверил, что проект не закрывает возможности продолжения транзитных поставок через территорию Украины.
У замка Мезеберг под Берлином перед началом переговоров прошло несколько пикетов, в том числе с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова и украинских политзаключенных в России.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 22:12
Судя по повестке дня, говорильня с нацдилером продлится долго.
Он оседлал своего любимого конька - болтать о неконкретных вещах, давая мутные обещания.
Если сама Меркель не сомневалась, что никаких серьёзных результатов у переговоров не будет, то нафига она их затеяла?
minerr 18 августа 2018 | 22:20
mikhail_spb_: В смысле разговоры об Украине это и есть "неконкретные вещи"? Соглашусь - говорить о том чего практически уже и не существует совсем не обязательно.