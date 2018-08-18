Володин не исключил возможности встречи с представителями Mail.ru после их обращения по декриминализации лайков
Председатель Госдумы не исключил возможности встречи с представителями Mail.ru после их обращения по декриминализации лайков и репостов в соцсетях. Перед этим прошение должны изучить представители профильных органов, — отметил Вячеслав Володин.
Ранее инициативу владельцев «ВКонтакте» поддерживал глава СПЧ. В интервью «Эху Москвы» Михаил Федотов добавил, что самой просьбы об амнистии мало, проблемы заключенных следует решать на законодательном уровне.
Кроме Госдумы Mail.ru направила обращение в Верховный суд и в министерство юстиции.
Комментарии5
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edun1952 18 августа 2018 | 22:09
Органы сожрали организм - метастазы онколологии от власти.
r88w556xl4 18 августа 2018 | 22:14
В отставку его - мама прокормит.
grigol331 18 августа 2018 | 22:19
r88w556xl4:
Путин - круглый сирота.
mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 22:15
Представителями "профильных органов" в данном случае являются мильтоны и чекисты.
А им послабления в законодательстве только во вред.
all_seeing74 18 августа 2018 | 22:16
Я так понимаю есть повод бухнуть!)))