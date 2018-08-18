Володин не исключил возможности встречи с представителями Mail.ru после их обращения по декриминализации лайков

Председатель Госдумы не исключил возможности встречи с представителями Mail.ru после их обращения по декриминализации лайков и репостов в соцсетях. Перед этим прошение должны изучить представители профильных органов, — отметил Вячеслав Володин.

Ранее инициативу владельцев «ВКонтакте» поддерживал глава СПЧ. В интервью «Эху Москвы» Михаил Федотов добавил, что самой просьбы об амнистии мало, проблемы заключенных следует решать на законодательном уровне.

Кроме Госдумы Mail.ru направила обращение в Верховный суд и в министерство юстиции.