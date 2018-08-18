Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в ряде российских городов
Нередко люди возмущались тем, что избранные гражданами представители действуют вопреки интересам общества. Акции прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новочеркасске, Самаре и других городах.
Комментарии8
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ura_123 18 августа 2018 | 21:10
Эти митингующие случаем не Володина называют ”народным избранником”, а может шахтёра Неверова?
nata_roo 18 августа 2018 | 21:13
Вот так Навальный! Дал жару с этими митингами!
max3446 18 августа 2018 | 21:20
«Укрзализныця» изобрела оригинальный способ сократить растущий поток уезжающих в Россию украинцев — поезда на Москву отправляются такие, что кажется, будто они прибыли из зоны отчуждения.
Об этом пишет украинское издание «Таврия News».
Если нельзя отменить поезд Херсон-Москва, нужно сделать его таким, чтобы в него «проклятые москали» не сели, как и украинцы, бегущие из страны победившего Майдана.
В качестве примера издание публикует фото одного из таких ободранных поездов.
«Как видим, этот поезд составлен из вагонов, которые достали из кучи металлолома — грязных, ржавых, помятых, ободранных и обшарпанных. Что там внутри, могу знать только из соцсетей — удушье, кондиционера нет, туалеты как в поле — завалены ****, очень пахнут, простыни мокрые, грязные, именно ветошь, обслуга пьяная и матерится», — пишет автор статьи.
Вокзал под стать поездам — антисанитарная обстановка — «сплошной мусор, базары, лужи, сорняки, всё уставлено питейными заведениями и «рыгаловками».
«Всё для того, чтобы жизнь для пассажиров поезда Москва-Херсон и наоборот раем не казалась», — делает вывод автор.
«Вот так нужно работать, панове! Слава Україні!» — иронизирует он.
ura_123 18 августа 2018 | 21:24
max3446: кирюшко, далась тебе эта далёкая и чужая Украина, там как нибудь без тебя разберутся. А по поводу повышения пенсионного возраста в рассеюшке сказать ничего не хочешь?
ramun 18 августа 2018 | 21:26
Какие митинги?Работать дармоеды!
В Крым на полив полей!
rusof_ob 18 августа 2018 | 22:00
ramun: и, исключительно, кровью дидов-воивальников.
rusof_ob 18 августа 2018 | 21:54
Вот ведь, какие отчаянные люди! Это вам не на Майдане кровь проливать, здесь мужество нужно иметь!
justitia 18 августа 2018 | 22:14
Нередко люди возмущались тем, что избранные гражданами представители действуют вопреки интересам общества
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Дошло как до утки - на седьмые сутки :)