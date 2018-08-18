Американская администрация завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в «Северном потоке-2»
По сведениям «The Wall Street Journal», ограничительные меры могут применить в течение нескольких недель. Впрочем, источники издания утверждают, что окончательного решения относительно рестрикций в Вашингтоне пока не приняли. Один из них дал понять, что Вашингтон заранее предупредит Евросоюз перед тем, как применять санкции.
Комментарии30
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sanisan 18 августа 2018 | 21:06
Вашингтон заранее предупредит Евросоюз перед тем, как применять санкции.////
Меркель в свою очередь заявила, что Украина должна сохранить свою роль при транзите газа в Европу при завершении строительства «Северного потока — 2»
patrikk_1 18 августа 2018 | 21:15
Американская администрация завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в «Северном потоке-2»...
Точно как бутлегерская мафия времён сухого закона в США, - не будете покупать виски у нас, мы сожжём ваши подпольные ресторанчики и бары.
gonduras_on_colyma 18 августа 2018 | 21:21
patrikk_1: Клоун в портянках, ты для начала разберись, что такое санкции.
И да, я уже полгода назад говорил, что СП-2 уконтрапупят, и это будет начало конца Грязьпрома.
ramun 18 августа 2018 | 21:24
patrikk_1: Все правильно.Так и надо.Можете жаловаться.
grigol331 18 августа 2018 | 21:29
patrikk_1:
Все в суд!
bozk 18 августа 2018 | 21:06
Санкции нам на пользу. Но это не точно.
rampa 18 августа 2018 | 21:59
bozk: +100500 )))))))))))))))))))))))))))
grazschdanin 18 августа 2018 | 21:10
Американская администрация завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в «Северном потоке-2»
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Невидимая рука рынка в действии.
ura_123 18 августа 2018 | 21:14
grazschdanin: Наоборот дружок, очень даже видимая.За пару недель предупреждают)))
grazschdanin 18 августа 2018 | 21:42
ura_123:
«Невидимая рука» (англ. invisible hand) — популярная метафора, использованная Адамом Смитом.
суть в том, что люди направляют все свои усилия и энергию в ту отрасль национальной промышленности, которая может дать им максимальный доход. »
А еще - это один из либеральных мифов, с помощью которого «доказывали» преимущества капиталистической экономики перед социалистической.
Вы просто убиваете своим невежеством, клянусьчестноеслово!
tvitov66 18 августа 2018 | 21:51
grazschdanin: Вам стоит перечитать высказывания нашего ДональдаИванча Трампа: «Она (канцлер Германии Ангела Меркель) платит России миллиарды долларов. Это ее выбор, но поступать так, будучи в НАТО, довольно неудобно»(с)
Вот сие санкции и есть эти "довольно неудобно" - значит стране НАТО сия туба НИНАТО
gonduras_on_colyma 18 августа 2018 | 21:51
grazschdanin: Кстати, о невежестве.
Откуда ты взял, что СП-2 это рыночная экономика?
Хочешь доказать, что уже построенный, давно себя окупивший, идущий по краткому пути и по суше газопровод менее эффективен, нежели новый в обход и по дну моря?
И да, прежде чем учить азы рыночной экономики, неплохо бы портянки снять.
gluhoy2250 18 августа 2018 | 22:16
gonduras_on_colyma: Бандурас, холява все равно кончится! Можешь скакать дальше!
justitia 18 августа 2018 | 22:10
grazschdanin: миф на самом деле - это социалистическая экономика, которая развалилась под натиском теневой экономики - той самой "невидимой руки рынка" . :))
grigol331 18 августа 2018 | 21:32
grazschdanin: Невидимая рука рынка в действии
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"Ты как хочешь это назови" (с) или "А вам слабо?".
max3446 18 августа 2018 | 21:17
американская газета The Washington Times опубликовала материал, в котором говорится о продаже украинских двигателей для боевых самолетов в Китай.
Бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, комментируя эту информацию, заявил в интервью изданию, что «украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США».
Эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер, в свою очередь, призвал США надавить на Украину, чтобы остановить поставку двигателей.
anemon 18 августа 2018 | 21:24
max3446: И что ты хочешь этим сказать? К теме блога - какое это имеет отношение?
grigol331 18 августа 2018 | 21:52
max3446: Бывший советник комитета сената США
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Да, впечатляет.
А некто Рик Фишер ваще не гуглится. То есть гуглится, но исключительно в увязке с этой сенсационной новостью.
По запросу "Rick Fisher" выдает какое-то мутное резюме с рекомендациями аж от 2 человек.
piter_ug 18 августа 2018 | 21:21
Как говорили в «Моей прекрасной няне»: «Максим Викторович, сядьте, сейчас вы станете ещё крепче.»
trans 18 августа 2018 | 21:26
А почему Администрация, а не Конгресс?
grigol331 18 августа 2018 | 21:56
trans:
А у них там соцсоревнование. Сейчас меч, скьюз, мяч на стороне Конгресса.
askanio 18 августа 2018 | 21:35
Это невидимая рука рынка и честная конкуренция.
neon001 18 августа 2018 | 21:37
прагматичные европейцы решили, что так и будут бесконечно покупать в рашке ресурсы, получать на счета своих банков наворованные в рашке миллиарды и плевать, что в этой рашке творится. оказалось, что и боинг с крымом готовы простить, лишь бы ничего не менялось. ну, посмотрим, что скажут на это в сша...
trans 18 августа 2018 | 21:53
neon001: Самое интересное, что в военной стратегической доктрине Россия и ИГИЛ главные противники Германии. И при этом Германия делается более зависимой от России в энергетическом плане и будет еще больше вкладывать миллиардов в развитии экономики России, в том числе и в военно-промышленный комплекс.
perestarok 18 августа 2018 | 21:57
trans: "И при этом Германия делается более зависимой от России в энергетическом плане и будет еще больше вкладывать миллиардов в развитии экономики России"
В противном случае Германия будет вкладывать ещё больше в экономику США и их ВПК.
trans 18 августа 2018 | 22:03
perestarok: Ну так США их стратегический союзник. И сделало не мало для укрепления военной мощи Европы. И НАТО держится в основном за счет США, Вон дед Щукарь как не шипит на Прибалтику, а сунуться туда боится.
perestarok 18 августа 2018 | 22:18
trans: " И сделало не мало для укрепления военной мощи Европы."
Да, а в 30-е годы СЩА вкладывали тоже много в укрепление военной мощи Германии. А потом помогали СССР воевать с Германией. В результате и Германия и СССР были сильно разрушены, а США поднялись экономически.
gonduras_on_colyma 18 августа 2018 | 22:07
perestarok: Ответ неверный.
Если Германия будет платить Роиссе за газ, то эти деньги будут украдены ОПГ Озеро и вложены опять-таки на Западе, в том числе и в США.
Я понятно объяснил?
perestarok 18 августа 2018 | 22:14
gonduras_on_colyma: " то эти деньги будут украдены ОПГ Озеро"
А Вы то живёте не на деньги газпрома?
kiever 18 августа 2018 | 21:52
Американская администрация, ввела санкции против американской администрации, за санкции против компаний участвующих в строительстве северного потока, в обход американских санкций, не смотря на санкции