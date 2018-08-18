Американская администрация завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в «Северном потоке-2»...

По сведениям «The Wall Street Journal», ограничительные меры могут применить в течение нескольких недель. Впрочем, источники издания утверждают, что окончательного решения относительно рестрикций в Вашингтоне пока не приняли. Один из них дал понять, что Вашингтон заранее предупредит Евросоюз перед тем, как применять санкции.