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21:01, 18 августа 2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что надеется, что перемирие на Украине установится к началу нового учебного года

Владимир Путин в  свою очередь констатировал, что урегулирование украинского кризиса никак не продвигается, но заверил в  заинтересованности России в работе в рамках «нормандского» формата и контактной группы. Переговоры Путина и Меркель проходят в эти часы в Германии.

Комментарии

39

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patrikk_1 18 августа 2018 | 21:10

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что надеется, что перемирие на Украине установится к началу нового учебного года...

А после первого сентября, можно возобновить обстрелы русскоязычных городов и сёл? Какая же она подлая и бессердечная, эта Ангела Меркель.

anemon 18 августа 2018 | 21:15

patrikk_1: Убирайтесь из Украины, и не будет никаких обстрелов. О каком перемирии говорит Меркель - вообще не понятно. Нехрен нести про русскоязычные города и села, патрик! Вся Украина - русскоязычная, была и осталась, только путинщина там не нужна, хоть на русском, хоть на украинском языке.

romashka__ 18 августа 2018 | 21:19

Кашу на Украине заварил Путин. Теперь морочит всем мозги.
Думаю, что Макрону надо быть решительнее. Меркель, как и Трамп не способны решить вопрос с Украиной.

patrikk_1 18 августа 2018 | 21:25

romashka__:

Ты чего врёшь так нагло, постеснялась бы своих седых волос. Эту "кашу", как ты её называешь, заварила 45-миллионная нация-проститутка, которая кричала на майдане Незалежности "кто не скачет тот москаль" и "москаляку на гиляку", чем напугала русскоязычное население бывшей УССР.

lager23 18 августа 2018 | 22:09

patrikk_1: кричала на майдане Незалежности "кто не скачет тот москаль" и "москаляку на гиляку", чем напугала русскоязычное население бывшей УССР.
/////////
патерсон, почему это не коснулось Днепропетровска, Харькова, Одессы и т. д., все эти города сегодня спокойно живут без "братской путенской помощи"?

patrikk_1 18 августа 2018 | 21:22

anemon:

Украинцы должны признать итоги референдумов в Донецке и Луганске. И чем скорее они это сделают, тем меньше цинковых гробов будет в украинских семьях.

tour 18 августа 2018 | 22:03

patrikk_1:
Никто в ОТСОСЕ за вхождение в Россию не голосовал. Голосовали за НЕЗАВИСИМОСТЬ. Если ОРДА независима, с какого бодуна Россия ОБЯЗАНА за них всё решать? Да и кто там, с "железной" волей, будет "недороссию" строить? Клинический психопат захарченко? Так у него семь пятниц на неделе, сегодня он Киев "берёт, вчера Лондон и так каждый день. Окурок уже запарился с этими недоумками.

romashka__ 18 августа 2018 | 21:25

anemon: Вы же понимаете, что никто из Украины не уберется.
По доброй воле.

minerr 18 августа 2018 | 21:32

romashka__: Почему никто? После выборов Петя сам сбежит, т. к. следующий президент обвинит его во всех грехах.

romashka__ 18 августа 2018 | 21:38

Южную Осетию и Абхазию с Крымом аннексировали.
Не хотите жить в Украине - валите в Сибирь.

minerr 18 августа 2018 | 21:29

anemon: Вся Украина - русскоязычная,
---------

Ты расскажи об этом своему любимому соевому олигарху и своей любимой детской писательнице Ницой, которую по случайности отпустили санитары.
А чтобы прекратить войну на Донбассе никакой Путин и не нужен - уберите ВСУ оттуда, отмените все придуманные блокады, верните пенсии, сделайте русский язык государственным, ну и посносите памятники Бандера. Может после этого, может быть, Донбасс захочет с вами и дальше жить. Хотя я не уверен.

protoukrop 18 августа 2018 | 21:34

anemon: Твоим словам можно было бы поверить, если бы украинскую русофобию Россия не начала проходить еще во времена либерала Ельцина, когда Путиным во власти и не пахло. Али ты забыл шантаж вступлением в НАТО, требования вывода ЧМ из Севастополя, воровство газа и шантаж перекрытием трубы, закрытие русских школ и прочее выдавливание русского языка из жизни Украины. А какой первый закон был принят после победу майдана напомнить - закон об отмене региональных языков (понятно что не против румынского или венгерского он был направлен). Посему не нужно тут плести байки о кровавом Путине, вы его своей свидомой политикой породили, он вас и угонд.шит.

holic 18 августа 2018 | 21:55

protoukrop: Врете про "газ". Не воровала. Вентиль крутил сам Димон лично в эфире. Про школы тоже врете.
А НАТО и изгнание базы - как будто это что-то плохое... Это натовцы напали на Украину используя эту самую базу?

anemon 18 августа 2018 | 22:17

protoukrop: А кто по должности и обязанностям в то время Дима Рогозин был, напомнить? Это что НАТЫ касается.

akademik_ugarov_56 18 августа 2018 | 21:58

Не удивлюсь, если у Меркель папа службы в гестапо. Вот она и защищает фашистов.
Но спуску мы им не дадим.

tour 18 августа 2018 | 22:09

akademik_ugarov_56: -/Но спуску мы им не дадим./
Вы, от кого уполномочены Мыкать?
Вот лично я, не хотел этого Крыма. И Донбасса тоже. И Сирии с «учениями». И Моторола (убивавший пленных) мне не герой, а ушлёпок. Один вопрос мне покоя не даёт: когда придёт пора оплачивать идиотизм народа, скотство власти и подлость государства:
- Кто платить за весь этот «праздник» будет?

pravdatut 18 августа 2018 | 22:04

patrikk_1: Подлый, подлый, подлее не бывает!

max3446 18 августа 2018 | 21:11

Самый элементарный и простой вариант остановить гражданскую войну на Украине - международное признание Новороссии отдельным государством, и признание Крыма Российским. Это настолько просто и очевидно, что только полный круглый идиот этого не понимает

holic 18 августа 2018 | 21:15

max3446: В Украине нет гражданской войны. Останавливать нечего. Убирает ху@ло ихтамнетов - и все. Да и из Крыма тож....

ura_123 18 августа 2018 | 21:29

max3446: корюшкой,если бы ты внимательно посмотрело на карту РФ,то с удивлением бы обнаружил что так называемая Новороссия находится в приморском краи,штокловском районе)))

prade 18 августа 2018 | 21:58

max3446: "простой вариант остановить гражданскую войну на Украине"
Война на Украине не гражданская. Другая сторона создала собственное государство на территории Украины и этим объявила войну Украине.

holic 18 августа 2018 | 21:12

Это ежели ху@ло ей пообещало... Хотя скорее всего опять соврало...

tour 18 августа 2018 | 22:11

holic: -/Хотя скорее всего опять соврало.../
Права была В. И. Новодворская:
"Путин со своими подельниками, доведет страну до той черты, когда - голодная, раздетая и нищая Россия, будет просить у Украины кусок хлеба с салом!"

grazschdanin 18 августа 2018 | 21:12

Откуда информация? Почему нет ссылки на первоисточник?
Эхо уже на ходу придумывает?

tvitov66 18 августа 2018 | 21:17

grazschdanin: на ротовое отверстие канцлера им надо ссылаться? Это было только что в интервью в прямом эфире

ura_123 18 августа 2018 | 21:31

grazschdanin: Цел хлопчик,Эхо перерепосоило федеральные каналы,ежели чё))

sagen 18 августа 2018 | 21:14

Никакого перемирия не будет, Ангела мается дурью и фигней занимается в желании обойти Америку с газопроводом. Вряд ли получится. Или неправильный перевод, и она говорила совсем о другом. Этот вариант предпочтительней.

romashka__ 18 августа 2018 | 21:14

Кашу на Украине заварил Путин. Теперь морочит всем мозги.
Бумаю, что Макрону надо быть решительнее.

gluhoy2250 18 августа 2018 | 22:05

romashka__: заварил Путин.
То есть, это Путин майданил 4-е месяца? Это Путин, а не Турчинов отдал приказ о начале АТО в Домбассе, когда там мужики танки украинские голыми руками и двухстволками останавливали! Ромашка, вы дура? Видать, да....

mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 21:15


Наверняка эти переговоры ничем конкретным не закончатся.
Нацдилер будет врать о мифической "заинтересованности" не пойми в чём.
При этом делать прямо противоположное.

ramun 18 августа 2018 | 21:21

Так Меркель господина Путина вежливо посылает.Дипломатически.
Он понимает,наверное.

kochar 18 августа 2018 | 21:23

Пустое множество.

detul 18 августа 2018 | 21:29

Щас канадцы привезут для ВСУ еще больше снайперских винтовок, и перемирие точно установится. ... Ну иногда из этих винтовок любители сафари на людей, будут убивать граждан Украины, но это Меркель не тревожит.

prade 18 августа 2018 | 22:02

detul: "из этих винтовок будут убивать граждан Украины"
Убивать будут не граждан Украины, а сепаратистов ДНР/ЛНР из незаконных вооруженных формирований. А это вполне законно.

kochar 18 августа 2018 | 21:38

Наглядный пример , что происходит с людьми которые больше двух сроков у власти.

prade 18 августа 2018 | 21:55

"Владимир Путин в свою очередь констатировал, что урегулирование украинского кризиса никак не продвигается"
Потому что Путин не перестает подпитывать огонь войны на Украине. Война на Украине закончится как только Путин уйдет оттуда.

salut__521 18 августа 2018 | 22:05

//Путин в свою очередь констатировал, что урегулирование украинского кризиса никак не продвигается, //

Зато шустренько продвигаются военные обозы из 8-ми или 16- ти гругрузовичков. Шась только - и он уже там в Украине, шась опять - и он уже здесь в Мордоре...

ly4_sveta 18 августа 2018 | 22:06

Путин любитель повалять Ваньку, и не прочь свалять
дурака. Зачем куда-то едет? Смысл? Только для пиара
себя любимого, для пропаганды своих бредней и прочих
манипуляций перед мировым сообществом. Результата
никакого не будет пока он во власти.

pravdatut 18 августа 2018 | 22:12

Москва создала горячие регионы по своему периметру. Пытается остановить распад.

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