Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что надеется, что перемирие на Украине установится к началу нового учебного года
Владимир Путин в свою очередь констатировал, что урегулирование украинского кризиса никак не продвигается, но заверил в заинтересованности России в работе в рамках «нормандского» формата и контактной группы. Переговоры Путина и Меркель проходят в эти часы в Германии.
Комментарии39
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patrikk_1 18 августа 2018 | 21:10
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что надеется, что перемирие на Украине установится к началу нового учебного года...
А после первого сентября, можно возобновить обстрелы русскоязычных городов и сёл? Какая же она подлая и бессердечная, эта Ангела Меркель.
anemon 18 августа 2018 | 21:15
patrikk_1: Убирайтесь из Украины, и не будет никаких обстрелов. О каком перемирии говорит Меркель - вообще не понятно. Нехрен нести про русскоязычные города и села, патрик! Вся Украина - русскоязычная, была и осталась, только путинщина там не нужна, хоть на русском, хоть на украинском языке.
romashka__ 18 августа 2018 | 21:19
Кашу на Украине заварил Путин. Теперь морочит всем мозги.
Думаю, что Макрону надо быть решительнее. Меркель, как и Трамп не способны решить вопрос с Украиной.
patrikk_1 18 августа 2018 | 21:25
romashka__:
Ты чего врёшь так нагло, постеснялась бы своих седых волос. Эту "кашу", как ты её называешь, заварила 45-миллионная нация-проститутка, которая кричала на майдане Незалежности "кто не скачет тот москаль" и "москаляку на гиляку", чем напугала русскоязычное население бывшей УССР.
lager23 18 августа 2018 | 22:09
patrikk_1: кричала на майдане Незалежности "кто не скачет тот москаль" и "москаляку на гиляку", чем напугала русскоязычное население бывшей УССР.
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патерсон, почему это не коснулось Днепропетровска, Харькова, Одессы и т. д., все эти города сегодня спокойно живут без "братской путенской помощи"?
patrikk_1 18 августа 2018 | 21:22
anemon:
Украинцы должны признать итоги референдумов в Донецке и Луганске. И чем скорее они это сделают, тем меньше цинковых гробов будет в украинских семьях.
tour 18 августа 2018 | 22:03
patrikk_1:
Никто в ОТСОСЕ за вхождение в Россию не голосовал. Голосовали за НЕЗАВИСИМОСТЬ. Если ОРДА независима, с какого бодуна Россия ОБЯЗАНА за них всё решать? Да и кто там, с "железной" волей, будет "недороссию" строить? Клинический психопат захарченко? Так у него семь пятниц на неделе, сегодня он Киев "берёт, вчера Лондон и так каждый день. Окурок уже запарился с этими недоумками.
romashka__ 18 августа 2018 | 21:25
anemon: Вы же понимаете, что никто из Украины не уберется.
По доброй воле.
minerr 18 августа 2018 | 21:32
romashka__: Почему никто? После выборов Петя сам сбежит, т. к. следующий президент обвинит его во всех грехах.
romashka__ 18 августа 2018 | 21:38
Южную Осетию и Абхазию с Крымом аннексировали.
Не хотите жить в Украине - валите в Сибирь.
minerr 18 августа 2018 | 21:29
anemon: Вся Украина - русскоязычная,
---------
Ты расскажи об этом своему любимому соевому олигарху и своей любимой детской писательнице Ницой, которую по случайности отпустили санитары.
А чтобы прекратить войну на Донбассе никакой Путин и не нужен - уберите ВСУ оттуда, отмените все придуманные блокады, верните пенсии, сделайте русский язык государственным, ну и посносите памятники Бандера. Может после этого, может быть, Донбасс захочет с вами и дальше жить. Хотя я не уверен.
protoukrop 18 августа 2018 | 21:34
anemon: Твоим словам можно было бы поверить, если бы украинскую русофобию Россия не начала проходить еще во времена либерала Ельцина, когда Путиным во власти и не пахло. Али ты забыл шантаж вступлением в НАТО, требования вывода ЧМ из Севастополя, воровство газа и шантаж перекрытием трубы, закрытие русских школ и прочее выдавливание русского языка из жизни Украины. А какой первый закон был принят после победу майдана напомнить - закон об отмене региональных языков (понятно что не против румынского или венгерского он был направлен). Посему не нужно тут плести байки о кровавом Путине, вы его своей свидомой политикой породили, он вас и угонд.шит.
holic 18 августа 2018 | 21:55
protoukrop: Врете про "газ". Не воровала. Вентиль крутил сам Димон лично в эфире. Про школы тоже врете.
А НАТО и изгнание базы - как будто это что-то плохое... Это натовцы напали на Украину используя эту самую базу?
anemon 18 августа 2018 | 22:17
protoukrop: А кто по должности и обязанностям в то время Дима Рогозин был, напомнить? Это что НАТЫ касается.
akademik_ugarov_56 18 августа 2018 | 21:58
Не удивлюсь, если у Меркель папа службы в гестапо. Вот она и защищает фашистов.
Но спуску мы им не дадим.
tour 18 августа 2018 | 22:09
akademik_ugarov_56: -/Но спуску мы им не дадим./
Вы, от кого уполномочены Мыкать?
Вот лично я, не хотел этого Крыма. И Донбасса тоже. И Сирии с «учениями». И Моторола (убивавший пленных) мне не герой, а ушлёпок. Один вопрос мне покоя не даёт: когда придёт пора оплачивать идиотизм народа, скотство власти и подлость государства:
- Кто платить за весь этот «праздник» будет?
pravdatut 18 августа 2018 | 22:04
patrikk_1: Подлый, подлый, подлее не бывает!
max3446 18 августа 2018 | 21:11
Самый элементарный и простой вариант остановить гражданскую войну на Украине - международное признание Новороссии отдельным государством, и признание Крыма Российским. Это настолько просто и очевидно, что только полный круглый идиот этого не понимает
holic 18 августа 2018 | 21:15
max3446: В Украине нет гражданской войны. Останавливать нечего. Убирает ху@ло ихтамнетов - и все. Да и из Крыма тож....
ura_123 18 августа 2018 | 21:29
max3446: корюшкой,если бы ты внимательно посмотрело на карту РФ,то с удивлением бы обнаружил что так называемая Новороссия находится в приморском краи,штокловском районе)))
prade 18 августа 2018 | 21:58
max3446: "простой вариант остановить гражданскую войну на Украине"
Война на Украине не гражданская. Другая сторона создала собственное государство на территории Украины и этим объявила войну Украине.
holic 18 августа 2018 | 21:12
Это ежели ху@ло ей пообещало... Хотя скорее всего опять соврало...
tour 18 августа 2018 | 22:11
holic: -/Хотя скорее всего опять соврало.../
Права была В. И. Новодворская:
"Путин со своими подельниками, доведет страну до той черты, когда - голодная, раздетая и нищая Россия, будет просить у Украины кусок хлеба с салом!"
grazschdanin 18 августа 2018 | 21:12
Откуда информация? Почему нет ссылки на первоисточник?
Эхо уже на ходу придумывает?
tvitov66 18 августа 2018 | 21:17
grazschdanin: на ротовое отверстие канцлера им надо ссылаться? Это было только что в интервью в прямом эфире
ura_123 18 августа 2018 | 21:31
grazschdanin: Цел хлопчик,Эхо перерепосоило федеральные каналы,ежели чё))
sagen 18 августа 2018 | 21:14
Никакого перемирия не будет, Ангела мается дурью и фигней занимается в желании обойти Америку с газопроводом. Вряд ли получится. Или неправильный перевод, и она говорила совсем о другом. Этот вариант предпочтительней.
romashka__ 18 августа 2018 | 21:14
Кашу на Украине заварил Путин. Теперь морочит всем мозги.
Бумаю, что Макрону надо быть решительнее.
gluhoy2250 18 августа 2018 | 22:05
romashka__: заварил Путин.
То есть, это Путин майданил 4-е месяца? Это Путин, а не Турчинов отдал приказ о начале АТО в Домбассе, когда там мужики танки украинские голыми руками и двухстволками останавливали! Ромашка, вы дура? Видать, да....
mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 21:15
Наверняка эти переговоры ничем конкретным не закончатся.
Нацдилер будет врать о мифической "заинтересованности" не пойми в чём.
При этом делать прямо противоположное.
ramun 18 августа 2018 | 21:21
Так Меркель господина Путина вежливо посылает.Дипломатически.
Он понимает,наверное.
kochar 18 августа 2018 | 21:23
Пустое множество.
detul 18 августа 2018 | 21:29
Щас канадцы привезут для ВСУ еще больше снайперских винтовок, и перемирие точно установится. ... Ну иногда из этих винтовок любители сафари на людей, будут убивать граждан Украины, но это Меркель не тревожит.
prade 18 августа 2018 | 22:02
detul: "из этих винтовок будут убивать граждан Украины"
Убивать будут не граждан Украины, а сепаратистов ДНР/ЛНР из незаконных вооруженных формирований. А это вполне законно.
kochar 18 августа 2018 | 21:38
Наглядный пример , что происходит с людьми которые больше двух сроков у власти.
prade 18 августа 2018 | 21:55
"Владимир Путин в свою очередь констатировал, что урегулирование украинского кризиса никак не продвигается"
Потому что Путин не перестает подпитывать огонь войны на Украине. Война на Украине закончится как только Путин уйдет оттуда.
salut__521 18 августа 2018 | 22:05
//Путин в свою очередь констатировал, что урегулирование украинского кризиса никак не продвигается, //
Зато шустренько продвигаются военные обозы из 8-ми или 16- ти гругрузовичков. Шась только - и он уже там в Украине, шась опять - и он уже здесь в Мордоре...
ly4_sveta 18 августа 2018 | 22:06
Путин любитель повалять Ваньку, и не прочь свалять
дурака. Зачем куда-то едет? Смысл? Только для пиара
себя любимого, для пропаганды своих бредней и прочих
манипуляций перед мировым сообществом. Результата
никакого не будет пока он во власти.
pravdatut 18 августа 2018 | 22:12
Москва создала горячие регионы по своему периметру. Пытается остановить распад.