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21:00, 18 августа 2018

Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил обращение Mail.ru по  декриминализации лайков и репостов

Он также не исключил, что встретится с инициаторами письма. Пока, по его словам, обращение направлено руководителям профильных комитетов для изучения и подготовки встречных предложений.

Комментарии

11

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patrikk_1 18 августа 2018 | 21:08

Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил обращение Mail.ru по декриминализации лайков и репостов...

Статью за "лайки" надо убрать, даже штрафовать за это не надо. Давить нужно только реально матёрую жидобандеру, получающую финансирование из-за рубежа и люто ненавидящую Россию и российский народ. Но и тут нельзя выходить за рамки закона.

ura_123 18 августа 2018 | 21:19

patrikk_1: А ежели это лайки и репосты матёрой жидобандеры или не дай бох,укрофошистов типа как про распятого мальчёнку?

compare 18 августа 2018 | 21:08

пусть только "место встречи",можно изменить было))))

akademik_ugarov_56 18 августа 2018 | 22:04

Давно назрела необходимость создания специальной службы - интернет полиции.
Я бы пошел служить, народным комиссаром, с правом подписи расстрельных списков.

bozk 18 августа 2018 | 21:10

Обращение подано не на коленях. Отказать.

mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 21:10


Как старшОй скажет, так и будет.
А володькины холуи сами такие вопросы не решают.

ura_123 18 августа 2018 | 21:16

Идите на ... Стадионы!

ramun 18 августа 2018 | 21:28

Не исключил,что встретиться...
Да забил он на вас с прибором.
И правильно.

kochar 18 августа 2018 | 21:33

Если вдуматься,то дурдом плачет.

vot_eto_da 18 августа 2018 | 21:37

Не исключил то, не исключил это...Какой-то он весь неисключительный

murad_manapov 18 августа 2018 | 22:13

не за горами уголовные дела на руководителей мэйлру, надеюсь, что их будут судить те же честные судьи, что и осужденных за репосты и т.п.

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