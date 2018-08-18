Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил обращение Mail.ru по декриминализации лайков и репостов
Он также не исключил, что встретится с инициаторами письма. Пока, по его словам, обращение направлено руководителям профильных комитетов для изучения и подготовки встречных предложений.
Комментарии11
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patrikk_1 18 августа 2018 | 21:08
Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил обращение Mail.ru по декриминализации лайков и репостов...
Статью за "лайки" надо убрать, даже штрафовать за это не надо. Давить нужно только реально матёрую жидобандеру, получающую финансирование из-за рубежа и люто ненавидящую Россию и российский народ. Но и тут нельзя выходить за рамки закона.
ura_123 18 августа 2018 | 21:19
patrikk_1: А ежели это лайки и репосты матёрой жидобандеры или не дай бох,укрофошистов типа как про распятого мальчёнку?
compare 18 августа 2018 | 21:08
пусть только "место встречи",можно изменить было))))
akademik_ugarov_56 18 августа 2018 | 22:04
Давно назрела необходимость создания специальной службы - интернет полиции.
Я бы пошел служить, народным комиссаром, с правом подписи расстрельных списков.
bozk 18 августа 2018 | 21:10
Обращение подано не на коленях. Отказать.
mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 21:10
Как старшОй скажет, так и будет.
А володькины холуи сами такие вопросы не решают.
ura_123 18 августа 2018 | 21:16
Идите на ... Стадионы!
ramun 18 августа 2018 | 21:28
Не исключил,что встретиться...
Да забил он на вас с прибором.
И правильно.
kochar 18 августа 2018 | 21:33
Если вдуматься,то дурдом плачет.
vot_eto_da 18 августа 2018 | 21:37
Не исключил то, не исключил это...Какой-то он весь неисключительный
murad_manapov 18 августа 2018 | 22:13
не за горами уголовные дела на руководителей мэйлру, надеюсь, что их будут судить те же честные судьи, что и осужденных за репосты и т.п.