Канал «Эхо Москвы» в YouTube восстановлен
Это произошло при содействии компании Google. Снова работают все трансляции, ранее опубликованные видео доступны. Взлом произошел несколько часов назад. Неизвестные хакеры удалили «эховский» канал с YouTube.
Комментарии2
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ugiazov 18 августа 2018 | 20:41
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opponent70 18 августа 2018 | 20:47
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