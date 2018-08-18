Z Архив новостей новости
5 1 6 79
20:32, 18 августа 2018

В Астраханской области сел на мель теплоход «Волгонефть»

По сведениям МЧС, судно следовало по маршруту из Туркмении в Грузию. На борту – 11 человек. Пострадавших нет. Утечки нефтепродуктов не отмечено. Когда начнется спасательная операция, не уточняется. По сведениям спасателей, на борту есть запас продовольствия на 15 дней.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

alladinov 18 августа 2018 | 20:46

По информации Максима Шевченки, вина за это лежит на государстве Израиль.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 7364 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Новости

ВВС: Поездка кубанского казачьего хора на свадьбу в Австрию вместе с Владимиром Путиным, обойдётся минимум в 1млн 800 Телерадиокомпания обнаружила документы госзакупки и выяснила, что в Вену уже отправились 17 музыкантов ансамбля…

5 81 6 14782
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 167 6 14889 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 180 6 16722 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 134 6 12659 11:39
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 99 6 10133 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 269 6 30587 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5678 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6480 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11678 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 230 6 32702 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26258 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7295 13.08
Интервью Интервью

Зоя Светова гость: Зоя Светова журналист, правозащитник

Олег Сенцов сказал мне, что он находится сейчас в предкритическом состоянии. Я понимаю это так, что следующее состояние его здоровья — критическое — может наступить в любой момент…

5 71 6 11115 14.08
#слушать 01:49 8читать $скачать 428.3 КБ
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Деятельность ЧВК должна быть раскрыта и легализована Сегодня эти люди знают: по российским законам их деятельность — уголовное преступление и любое признание о своей службе в рядах наемников легко превращается в обвинительное заключение и годы тюрьмы…

5 101 6 16493 17.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, военные, африка, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8470 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита

Популярное за неделю

Новости

«Новая газета» выяснила имя человека, который был инициатором организации движения «Новое величие» Под ником «Руслан Д» скрывался сотрудник одной из силовых служб Александр Константинов

5 76 6 14475
Интервью Венедиктовская среда

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Мне видится, что решения еще нет. Есть колебания разных ветвей власти: уступка – неуступка… Мы знаем эти песни и пляски. И Руслан Д., который это сконструировал, — думаю, что фамилия, имя, отчество будут известны и будут публичны…

5 62 6 61925 15.08
#слушать 48:52 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, сми, видео, сетевизор, передачи
Голосование

«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого»
2964906
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 19 6 5622 12.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 536 6 330043 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 220 6 86624 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7192127
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3619745

Сегодня в эфире