В Астраханской области сел на мель теплоход «Волгонефть»

По сведениям МЧС, судно следовало по маршруту из Туркмении в Грузию. На борту – 11 человек. Пострадавших нет. Утечки нефтепродуктов не отмечено. Когда начнется спасательная операция, не уточняется. По сведениям спасателей, на борту есть запас продовольствия на 15 дней.