В Краснодарском крае задержаны несколько пассажирских поездов, в том числе, скорый — Москва — Адлер
Причиной стало столкновение на переезде грузового состава с трактором «Кировец». Как сообщает «Интерфакс», водитель трактора пострадал. О его состоянии не сообщается.
Комментарии3
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patrikk_1 18 августа 2018 | 20:41
В Краснодарском крае задержаны несколько пассажирских поездов, в том числе, скорый — Москва — Адлер...
За экстремистские "лайки" ВКонтакте?
viktorova 18 августа 2018 | 20:43
//В Краснодарском крае задержаны несколько пассажирских поездов//
В свете последних событий в России, довольно необычно после слова «задержаны» увидеть «несколько пассажирских поездов».
henry52 18 августа 2018 | 20:47
viktorova: Точно, так и слышится "и доставлены в местное отделение полиции"...