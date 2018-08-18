В Германии началась встреча глав России и ФРГ
Немаловажной темой будет решение способа успокоить ситуацию на востоке Украины, — сказала канцлер Ангела Меркель. Ангела Меркель добавила, что планирует поговорить и о роли Украины в контексте транзита газа в Европу. Эта страна может участвовать в этом процессе и после запуска Северного потока-2. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе необходимо придерживаться уже установленного плана действий. Владимир Путин подчеркнул, что планирует обсудить ряд вопросов о ближнем востоке, в частности ситуацию в Сирии и урегулирование иранской ядерной проблемы.
Комментарии5
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timbuktu 18 августа 2018 | 20:35
вчера какой-то из каналов российского зомбоящика радостно рассказывал про то,что канцлер германии якобы сказала,что крым ВОССОЕДИНИЛСЯ с россией
patrikk_1 18 августа 2018 | 20:38
Немаловажной темой будет решение способа успокоить ситуацию на востоке Украины, — сказала канцлер Ангела Меркель...
Если действительно хотите прекратить уничтожение мирного населения на востоке Украины, то признайте независимость Луганской и Донецкой областей и введите на бывшую административную границу между Украиной и отделившимися областями, миротворцев ООН.
akademik_ugarov_56 18 августа 2018 | 20:39
Кто-то ещё рассказывает о какой-то изоляции России, что Путин якобы изгой и тп?
Без Путина эти жалкие европейцы никто... Пусть не забывают кто в доме хозяин.
nanarovsky 18 августа 2018 | 20:42
timbuktu: Так он и так воссоединился с Россией. Хотя может у тебя чёрное - это белое, хохлобот. И меньше смотри рассейский зомбоящик - лучше Шария смотри может кастрюля отвалиться.
vilingrad 18 августа 2018 | 20:39
И о чем с чекистским сапогом толковать. Упрям батенька всея ваты российской до глупости, не человек- запор!