В Германии началась встреча глав России и ФРГ

Немаловажной темой будет решение способа успокоить ситуацию на востоке Украины, — сказала канцлер Ангела Меркель. Ангела Меркель добавила, что планирует поговорить и о роли Украины в контексте транзита газа в Европу. Эта страна может участвовать в этом процессе и после запуска Северного потока-2. В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе необходимо придерживаться уже установленного плана действий. Владимир Путин подчеркнул, что планирует обсудить ряд вопросов о ближнем востоке, в частности ситуацию в Сирии и урегулирование иранской ядерной проблемы.