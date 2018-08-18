Российский танкер «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона на три года
Об этом украинским СМИ сообщил зампред президента Украины в Крыму Изет Гданов. По его словам, экипаж судна , не пустивший на борт портовую инспекцию, будет привлечен к ответственности. В Киеве утверждают, что танкер пытался разгрузиться в порту, несмотря на то, что судно находится под украинскими санкциями.
Комментарии8
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ura_123 18 августа 2018 | 20:08
Ну хоть санкционного сала отъедятся от пуза)))
abuvgrobu 18 августа 2018 | 20:08
Мало им закрытого Азовского моря? Теперь на три года и Черное у себя решили закрыть? Причем наверняка надеются на приход кораблей НАТЫ... Помнится один грузин тоже надеялся, когда отхватывал по полной..
timwlad86 18 августа 2018 | 20:48
abuvgrobu: Мало им закрытого Азовского моря? Теперь на три года и Черное у себя решили закрыть? Причем наверняка надеются на приход кораблей НАТЫ... Помнится один грузин тоже надеялся, когда отхватывал по полной..
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Ну вообще то еврейские диаспоры на Украине очень надеются на Всемирный еврейский конгресс и Европейские Еврейские Международные организации сионистов которые пошлют войска немцев или русских "расширять русский или немецкий мир".
Да ни хрена в этот раз не вышло раздуть реваншизм с построением мирового коммунизма третьего рейха с глобальной либеральной рыночной экономикой .
Лохотрон раздуваемый евреями о всемирном братве народов где все режут друг другу глотки устанавливая всемирное братство народов не состоялся.
Евреи Израиля советуют европейским евреям почитать книжки "Двенадцать стульев","Золотой телёнок" и Библию.
У евреев Европы истерика как у Кисы Воробьянова пойманного и изобличённого возле холодильника с окровавленной опасной бритвой в руке.
klukvik 18 августа 2018 | 20:29
да и ХЕРсон с ним с "Погодиным"
sm59 18 августа 2018 | 20:30
Здесь политика ВООБЩЕ НЕ ПРИЧЕМ.
В любой стране есть набор законов правил. Хороших или плохих ... это для таможни НЕ ВАЖНО.
Нормальные бизнесмены либо соблюдают эти правила, либо не ездят в эти страны. Либо подают в иск в международный суд и выигрывают ГИГАНТСКИЕ компенсации, если их права нарушены.
И только "утырки" и "гопники" надеются проскочить по наглому.
gluhoy2250 18 августа 2018 | 20:36
sm59: если их права нарушены.
Эти "утырки" и "гопники из Канады, вот не задача!
timbuktu 18 августа 2018 | 20:37
фигня какая-то!
ugiazov 18 августа 2018 | 20:44
Законы надо всем соблюдать. Плыли бы в другую страну.