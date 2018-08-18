Неонацисты отказались сегодня от марша в Шпандау
Акция планировалась в память о сподвижнике Адольфа Гитлера, Рудольфе Гессе, который покончил с собой в местной тюрьме. Как пишет Spiegel, поводом к пересмотру планов послужило проведение многочисленной антифашистской акции в том же районе. По данным организаторов мероприятия, «Берлинского союза против правых», около двух тысяч человек собрались там на «праздник в поддержку демократии».
Комментарии8
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rusof_ob 18 августа 2018 | 20:09
Слава шефу гундяева, узнал об этом еще вчера и на сдаче билета потерял всего 10%.
grigol331 18 августа 2018 | 20:43
rusof_ob: Слава шефу гундяева
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Вы сатанист?
oleg_kievlyanin 18 августа 2018 | 20:17
Вот что присутствие Путина животворящего делает!
grigol331 18 августа 2018 | 20:45
oleg_kievlyanin:
Куда уж тамошним нацикам с этим отродьем тягаться.
vilingrad 18 августа 2018 | 20:36
Вова пригрозил пожаловаться казачкам:)
grigol331 18 августа 2018 | 20:48
vilingrad:
Вова дал команду идейно близким подождать до его отъезда, чтобы у европейцев соответствующие ассоциации не возникли.
neon999 18 августа 2018 | 20:45
Журналисты, лучше бы вы за собственными сумасшедшими депутатами следили, чем за иностранными чудиками гонялись.
Пенсионный грабеж, судебный произвол, травля населения страны - темы недостаточно достойные для "уникального журналистского коллектива" ?
ugiazov 18 августа 2018 | 20:47
Оказывается в Германии антифашисты сильны. И никто их не разгоняет.