Неонацисты отказались сегодня от  марша в  Шпандау

Акция планировалась в память о сподвижнике Адольфа Гитлера, Рудольфе Гессе, который покончил с собой в местной тюрьме. Как пишет Spiegel, поводом к пересмотру планов послужило проведение многочисленной антифашистской акции в том же районе. По данным организаторов мероприятия, «Берлинского союза против правых», около двух тысяч человек собрались там на «праздник в поддержку демократии».