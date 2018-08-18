Спасатели в Индии эвакуировали более 10 тыс. человек из зоны наводнения в Керала

Это стало самой крупной спасательной операцией за все 12 лет их существования Национальных сил по противодействию стихийным бедствиям. По сообщениям местных СМИ, в операции в Керале задействовано 58 команд по 35 — 40 человек. В их распоряжении лодки, автомобили и другие средства эвакуации. Людей отправляют в лагеря временного размещения, где уже находятся около 300 тыс. человек. Наводнение уже унесло жизни более 320 человек.