Компания, обслуживающая рухнувший мост Моранди близ Генуи, обязалась восстановить его...

Как передает Reuters, фирма уже выделила около 500 млн евро на устранение последствий обрушения. В руководстве компании говорят, что новый мост будет возведен с использованием этих средств. Число жертв трагедии достигло 43. Пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В Италии сегодня – день национального траура.