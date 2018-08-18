Компания, обслуживающая рухнувший мост Моранди близ Генуи, обязалась восстановить его
Как передает Reuters, фирма уже выделила около 500 млн евро на устранение последствий обрушения. В руководстве компании говорят, что новый мост будет возведен с использованием этих средств. Число жертв трагедии достигло 43. Пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В Италии сегодня – день национального траура.
Комментарии5
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patrikk_1 18 августа 2018 | 20:08
Компания, обслуживающая рухнувший мост Моранди близ Генуи, обязалась восстановить его...
Наймите Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, горя знать не будете.
viktorova 18 августа 2018 | 20:15
patrikk_1:
/Наймите Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко,/
В таком случае и миллиардом не отделаетесь.
grazschdanin 18 августа 2018 | 20:18
Конечно восстановит. Иначе - что она обслуживать будет?
oleg_kievlyanin 18 августа 2018 | 20:19
Это не тот ли Джанни Моранди, что песни сочинял и пел? В честь него назвали?
rvs_68 18 августа 2018 | 20:24
1) "Компания, обслуживающая рухнувший мост Моранди близ Генуи, обязалась восстановить его"
Т.е. косвенно признала вину?
Мост-то можно восстановить...
Людей не воскресить...
2) " фирма уже выделила около 500 млн евро на устранение последствий обрушения. "
Как-то быстро нашли полмиллиарда евро... Неужели в карманах для мелочи? Где съекономили? Страховые компании не производят выплаты, пока не сняты вопросы виновности эксплуатанта...
;-(