Владимир Путин прибыл в резиденцию правительства ФРГ Мезеберг
Здесь начинаются его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны намерены обсудить Сирию, Украину и вопросы энергетики.
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Здесь начинаются его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны намерены обсудить Сирию, Украину и вопросы энергетики.
Комментарии9
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ss2020 18 августа 2018 | 20:03
собрались вместе вервольфочка и кремлёвская волчья ягодка!)))
patrikk_1 18 августа 2018 | 20:05
Здесь начинаются его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны намерены обсудить Сирию, Украину и вопросы энергетики...
Гарантии продолжения транзита российского газа через Украину после ввода "Северного потока - 2", необходимо отдельной строкой вписать в "Будапештский меморандум".
alladinov 18 августа 2018 | 20:09
Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
satttana_perrrkele 18 августа 2018 | 20:05
наш фюррер сделал подарочки коллеге Риббентропа.
Но, вроде-как там есть ограничения на стоимость подарков (кажется 75 Eur - всё что дороже должно быть обложено жутким налогом или сдано гоударству).
Картинка и маслобойка (раритетные), скорее всего превосходят лимит стоимости подарка.
Интересно, а кто переводил "речь Путина на немецком" на настоящий немецкий?
Ну, хоть потанцевал, америкен-бой, ьлин-нахрен
ura_123 18 августа 2018 | 20:10
Кубанский казачий хор на подтанцовках?
stas12006 18 августа 2018 | 20:13
арестуйте его там и вопрос с украиной и сирией сразу будет решён.
ly4_sveta 18 августа 2018 | 20:19
А опохмел после свадьбы будет?
mikescholar 18 августа 2018 | 20:21
На сколько часов опоздало наше величество?
nikruchev 18 августа 2018 | 20:27
Ну и на сколько опоздал?