Арестованная в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму Александрии в штате Вирджиния
Как заявил ТАСС адвокат Роберт Дрисколл, причины перевода он не знает, он не был поставлен властями в известность об этом шаге. До вечера пятницы Бутина содержалась в тюрьме столицы США.
Комментарии7
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opiatnovyi63 18 августа 2018 | 19:40
Видимо, раскололась...Выдала пароли и явки, а также главного резидента по прозвищу Очень Бледная Моль..
danko1 18 августа 2018 | 20:39
opiatnovyi63: наверное, ошибка, что в штате Вирджиния.
Александрия- прекрасный старинный город под Вашингтоном.
glotov 18 августа 2018 | 19:40
Бойкая девка оказалась удобной фигурой для представления ее шпионкой. Вот тебе и покорила Америку!
Не в первый раз убеждаемся , что свобода слова в США существует только в пределах "генеральной линии".
ura_123 18 августа 2018 | 19:58
glotov: Ключевое слово-бойкая?
”Я остаюсь,я буду здесь жить!” (с) Помнишь откуда фраза?
yralez 18 августа 2018 | 19:45
Тяжела и неказиста жизнь ОПГ-ской связистки.
Передок отбит.
aleksandr39 18 августа 2018 | 19:46
После освобождения будет вести программу в зомбоящике как Анька Чапман .
seryj_wolk 18 августа 2018 | 20:48
Видно посольские надоели. Толкутся там днями напролет. Так пусть помучаются, поездят.