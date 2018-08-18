Данные Минздрава о детях, нуждающихся в незарегистрированных противоэпилептических препаратах, серьёзно занижены

Данные Минздрава о том, что лишь 7 детей в стране нуждаются в незарегистрированных противоэпилептических препаратах, серьёзно занижены. Об этом «Эху Москвы» рассказала заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Мониава добавила, что будет подготовлено открытое письмо в Минздрав от родителей неизлечимо больных детей, чтобы Вероника Скворцова увидела, сколько людей нуждается в этих препаратах.