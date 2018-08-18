Данные Минздрава о детях, нуждающихся в незарегистрированных противоэпилептических препаратах, серьёзно занижены
Данные Минздрава о том, что лишь 7 детей в стране нуждаются в незарегистрированных противоэпилептических препаратах, серьёзно занижены. Об этом «Эху Москвы» рассказала заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.
Мониава добавила, что будет подготовлено открытое письмо в Минздрав от родителей неизлечимо больных детей, чтобы Вероника Скворцова увидела, сколько людей нуждается в этих препаратах.
Комментарии4
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grigorcar 18 августа 2018 | 19:40
каков минздрав - таков и учет нуждающихся. ему больше не надо...
rvs_68 18 августа 2018 | 20:06
grigorcar: "каков минздрав - таков и учет нуждающихся. ему больше не надо..."
Не так.
Хотя и "будет подготовлено открытое письмо в Минздрав от родителей неизлечимо больных детей, чтобы Вероника Скворцова увидела, сколько людей нуждается в этих препаратах."
Но
г-жа министр спросит рецепт у каждого, указанного в письме.
А нашим врачам нельзя выписывать рецепты на незарегистрированные препараты, т.е. "бумаг", подтверждающих необходимость препарата раздора каждому пациенту из списка нет.
Поэтому для министра "их тут нет".
;-!
tv_victim 18 августа 2018 | 19:45
"О! Насчёт врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрёт, то он и так умрёт, если выздоровеет, то он и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает."
Н.В. Гоголь. "Ревизор".
sasass 18 августа 2018 | 20:00
Скврцова далека от народа - ей дано право ничего не знать о народе...