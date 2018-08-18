Несколько небольших митингов проходят недалеко от замка Мезеберг, где состоятся переговоры Путина с Меркель

Несколько небольших митингов проходят недалеко от замка Мезеберг, где состоятся переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель. Как передает ТАСС, собравшиеся на одном из них требуют освобождения осужденного в России Олега Сенцова и других политзаключенных. Владимир Путин прибыл в Германию из Австрии, где принял участие в торжествах по случаю свадьбы главы МИД этой страны Карин Кнайсль.