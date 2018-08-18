Несколько небольших митингов проходят недалеко от замка Мезеберг, где состоятся переговоры Путина с Меркель
Несколько небольших митингов проходят недалеко от замка Мезеберг, где состоятся переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель. Как передает ТАСС, собравшиеся на одном из них требуют освобождения осужденного в России Олега Сенцова и других политзаключенных. Владимир Путин прибыл в Германию из Австрии, где принял участие в торжествах по случаю свадьбы главы МИД этой страны Карин Кнайсль.
Комментарии8
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jeremey 18 августа 2018 | 19:37
Merkel traf um 17.45 Uhr ein, begleitet von ihrem Sprecher Steffen Seibert. Putin kam zu spät, doch das ist für den russischen Präsidenten nicht ungewöhnlich. Er ist bekannt dafür, auf sich warten zu lassen. Um kurz nach halb sieben war der Putin schließlich auch auf Schloss Meseberg angekommen.
patrikk_1 18 августа 2018 | 19:42
Собравшиеся на одном из них требуют освобождения осужденного в России Олега Сенцова и других политзаключенных...
А митинга "Марша матерей" нету? Сдулись?
alladinov 18 августа 2018 | 19:44
Лучше бы Великий Вождь вместо потешных казачков взял с собой пару дивизий Росгвардии, чтобы они митингующим печень по асфальту размазали, ибо нех! Роисся, вперде!
alladinov 18 августа 2018 | 19:52
Дойче зольдатен унд дир официрен
Вен ди зольдатен
дурш ди штадт марширен
Офнен ди медхен
Ди фенстер унд ди тюрен
Припев:
Ай варум, ай дарум,
ай варум, ай дарум
Ай блёс вен ден
чин-да-ра-са,
бум-да-ра-са-са,
Ай блёс вен ден
чин-да-ра-са,
бум-да-ра-са-са.
Цвай фарбе тюшер,
шнауцбарт унд штерне
Херцен унд кюссен
ди медхен ист цу герне
Припев
Айне флаше рот вайн
унд айн штюкен братен
Шенкен ди медхенн
ире зольдатен
Припев
Венн им фельде блицен
бомбен унд гранатен
Вайнен ди медхен
ум ире зольдатен
Припев
Коммен ди зольдатен
видер ин ди хаймат
Синд ире медхен
аллес шон ферхайрат
Припев
ramun 18 августа 2018 | 20:02
patrikk_1: Матери пошли еще нарожать,там на западном фронте кончаются
justitia 18 августа 2018 | 20:35
jeremey: невоспитанность - отличительная черта гопника , это все на Западе знают.
zztop1960 18 августа 2018 | 19:42
https://www.youtube.com/watch?v=QzByA-yaOLQ
ss2020 18 августа 2018 | 19:46
путэн трётся с анжелой...чувствует что как в последний раз!)))