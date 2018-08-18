В Москве сегодня простились с Эдуардом Успенским
Эдуард Успенский был человеком, который повлиял на многих людей в нашей стране. Об этом на прощании с писателем сказал телеведущий Леонид Якубович.
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила видеоролик, в котором с Успенским – от имени всех его литературных героев — прощается Чебурашка.
Успенский ушёл из жизни в минувший вторник в возрасте 80 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище.
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