Концерн «Даймлер» отзовет сотни тысяч дизельных автомобилей 24 моделей из-за проблем с измерением выхлопных газов

Об этом сообщает немецкий журнал «Шпигель».

Федеральное транспортное ведомство обязало предприятие «Даймлер» отозвать в собственные мастерские 700 тысяч автомобилей по всей Европе, 280 тысяч из них – в Германии. Речь идет также об автомобилях класса «люкс». На машинах должно быть удалено программное обеспечение, неправильно показывающее уровень диоксида азота.

Предполагается, что «Даймлер» так же, как и «Фольксваген», умышленно монтировал на дизельных моторах дефектную электронику, позволявшую отключать измерение выхлопов во время тестирования новых машин.

Благодаря этим махинациям концерн сэкономил значительные средства на разработке и установке экологически менее вредных двигателей. Однако теперь обманутые потребители по всей Европе будут подавать иски на возмещение убытков. Не исключено, что за ними последуют владельцы «Мерседесов» из США.

Как следствие «дизельного скандала» концерн «Фольксваген» уже вынужден был заплатить в США компенсации на сумму нескольких миллиардов евро и переоборудовать сотни тысяч автомобилей по всему миру. Эксперты предполагают, что подобное может произойти и с предприятием «Даймлер».