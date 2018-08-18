Владимир Путин прибыл в Берлин
Здесь у него состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры, как ожидается, начнутся с совместного заявления двух лидеров и продолжатся в формате «рабочего обеда» в закрытом от прессы режима.
Стороны намерены обсудить Сирию, Украину и вопросы энергетики.
У замка Мезеберг, где должны пройти переговоры, проходят несколько небольших митингов. На одном из них собравшиеся требуют освобождения Олега Сенцова и всех политзаключенных в России.
На пути в ФРГ Путин сделал кратковременную остановку в Австрии, где побывал на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль.
Комментарии11
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zukus 18 августа 2018 | 19:05
Лично меня эта новость не впечатляет, потому что Путин уже давно "недостаточно Путин". В России от него ждут судьбоносных решений, меняющих жизнь народы к лучшему. А пока только различные гадости от утвержденного им правительства, снижающие жизненный уровень.
igorrrpadlowitchs 18 августа 2018 | 19:07
zukus: вова пошёл в разнос?
haldey 18 августа 2018 | 19:16
zukus: Кто бы мог подумать, что Путин на щелчок пальца решит проблему Крыма. Никто не верил, что Владимир Владимирович решит Сирийскую проблему, так быстро и с таким ошеломляющим успехом продвижения своего влияния в регионе, да и не только)))
Нам даже и не верилось, что Путин нагнет Запад. Ходорковский тоже не подозревал, что Путин решиться его в тюрьму посадить)))
Наш президент максимально снижает кровавость событий. Время работает на Россию, и эту ситуацию создал Путин. США в цейтноте, Европа там же, Китай, как всегда, немного в стороне и выжидает, ну а решение всех проблем в мире сейчас возможно только с участием России.
Путин доказал свою эффективность, усаживая за стол переговоров тех, кто бы без него и на километр друг к другу не приблизился. И начал это он делать с Индийско Пакистанского конфликта, который уже перерастал в ядерный.
Успехов в понимании процессов)))
abuvgrobu 18 августа 2018 | 19:06
Целый день по телевизору трещат: "Путин то, Путин сё, Путин приехал, Путина встречают, чуть не до обсёру радуясь, жители Австрии, Путина встречают, чуть не до уссачки довольные жители Германии.. Думал, хоть здесь этого нет.. Ан нет... Ошибся..
vsevolodsamara 18 августа 2018 | 19:08
Смотрю как раз телевизор в Германии, что то не трещат про него. Пофиг всем. Бюргеры пиво пьют.
post_v 18 августа 2018 | 19:06
"Поди попробуй, услужи двум господам одновременно!"
("Слуга двух господ")
tv_victim 18 августа 2018 | 19:07
"Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по асфальту"....
Старый анекдот.
opponent70 18 августа 2018 | 19:08
Из Берлина бы в Гаагу... Добровольно, с повинной... Может и "скидка выйдет"...
vilingrad 18 августа 2018 | 19:12
Сёдня у Вовы похмельный абстинетный синдром.
vincenttt 18 августа 2018 | 19:13
гопник опять отчитается перед Меркель так : "Не беспокойтесь, г-жа Меркель наворованные мной и моей ОПГ в России деньги как поступали в Евросоюз так и будут поступать!..Как уничтожал я в Ваших интересах экономику РФ так и продолжаю это с удовольствием делать!..Как бегут к Вам умы и капиталы из моей помоечной рашки так и будут бежать, я обеспечу это!...Как помогал я Вам уничтожать Россию так и буду исправно это делать и впредь!...Вообщем, всё идёт по согласованному плану, г-жа Меркель!.."
venmud 18 августа 2018 | 19:17
Что-то про поющий подарок австрийской министерши ОТР ничего не сказало в новостях 19:00.