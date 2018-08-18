Владимир Путин прибыл в Берлин

Здесь у него состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры, как ожидается, начнутся с совместного заявления двух лидеров и продолжатся в формате «рабочего обеда» в закрытом от прессы режима.

Стороны намерены обсудить Сирию, Украину и вопросы энергетики.

У замка Мезеберг, где должны пройти переговоры, проходят несколько небольших митингов. На одном из них собравшиеся требуют освобождения Олега Сенцова и всех политзаключенных в России.

На пути в ФРГ Путин сделал кратковременную остановку в Австрии, где побывал на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль.