«Эхо Москвы» не будет искать виновного во взломе Youtube-канала

Радиостанция «Эхо Москвы» не будет искать злоумышленника, взломавшего и удалившего сегодня основной Youtube-канал радиостанции. Вместо этого редакция уделит внимание усложнению системы аутентификации и защиты канала. Об этом в эфире «Эха» сообщил заместитель главного редактора радиостанции и глава редакции соцсетей Алексей Соломин.

«Разбираться, кто за этим стоит, мы не будем, потому что врагов у «Эха Москвы» много, разбираться в их сортах бессмысленно. Будем заниматься улучшением безопасности нашего канала, чтобы пользователи с подобными вещами впредь не сталкивались», — сказал он.

А.Соломин заявил, что Youtube-канал «Эха» был взломан сегодня приблизительно в 13.52 по московскому времени. Он отказался комментировать технические аспекты взлома, отметив лишь, что у канала была надежная система защиты и речь о «банальном подборе паролей» в данной ситуации не идет.

По мнению А.Соломина, атака на канал радиостанции была обусловлена тем, что сегодня число подписчиков канала достигло 200 тысяч.

А.Соломин добавил, что в настоящий момент техподдержка Youtube занимается восстановлением канала. Неизвестно, удастся ли сохранить на нем статистику, лайки и комментарии пользователей, заметил он.

Пока на основном канале «Эхо Москвы» идут технические работы, радиостанция продолжает свое вещание в Youtube на канале «Эхо Общество».