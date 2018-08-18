«Эхо Москвы» не будет искать виновного во взломе Youtube-канала
Радиостанция «Эхо Москвы» не будет искать злоумышленника, взломавшего и удалившего сегодня основной Youtube-канал радиостанции. Вместо этого редакция уделит внимание усложнению системы аутентификации и защиты канала. Об этом в эфире «Эха» сообщил заместитель главного редактора радиостанции и глава редакции соцсетей Алексей Соломин.
«Разбираться, кто за этим стоит, мы не будем, потому что врагов у «Эха Москвы» много, разбираться в их сортах бессмысленно. Будем заниматься улучшением безопасности нашего канала, чтобы пользователи с подобными вещами впредь не сталкивались», — сказал он.
А.Соломин заявил, что Youtube-канал «Эха» был взломан сегодня приблизительно в 13.52 по московскому времени. Он отказался комментировать технические аспекты взлома, отметив лишь, что у канала была надежная система защиты и речь о «банальном подборе паролей» в данной ситуации не идет.
По мнению А.Соломина, атака на канал радиостанции была обусловлена тем, что сегодня число подписчиков канала достигло 200 тысяч.
А.Соломин добавил, что в настоящий момент техподдержка Youtube занимается восстановлением канала. Неизвестно, удастся ли сохранить на нем статистику, лайки и комментарии пользователей, заметил он.
Пока на основном канале «Эхо Москвы» идут технические работы, радиостанция продолжает свое вещание в Youtube на канале «Эхо Общество».
Комментарии5
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haldey 18 августа 2018 | 19:02
Сами взломали, сами объявили, только не хватает ресурсов повесить все на кого-то, вот и отмазываетесь.
Британцы сами сделали, сами объявили, сами назначили виновных, но тоже не хватает ресурсов, что бы доказать)))
У кого списываете?
needroid 18 августа 2018 | 19:05
Потому что ломала АНБ. Что тут суетится. Все свои
skanon 18 августа 2018 | 19:09
Главное, чтоб "Невзоровские среды" сохранились, остальное - мусор.
jetsam 18 августа 2018 | 19:15
@не будет искать злоумышленника@
а чего его искать? и искать не надо - 123 или 12345
@ечь о «банальном подборе паролей» в данной ситуации не идет. @
конечно, конечно... в стиле 800м боинга затуманились....
good_warrior 18 августа 2018 | 19:15
Эховский ютуб-канал ненадолго уходил в анал!
Пробыл он там часов пять и вышел на свет опять!