Белоруссия никогда не станет частью российского государства
Как передает «Интерфакс», об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что его страна никогда не станет вассалом ни одного государства, и в Кремль он отчитываться не ездит. Вместе с тем, Лукашенко заверил, что Россия – самая близкая Белоруссии страна.
Комментарии19
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neyexo 18 августа 2018 | 18:44
Ну, Лукашенко не вечный
А что скажет Коля, еще посмотрим
alladinov 18 августа 2018 | 18:48
Не понял! Как это Белоруссия не русская? А как же сокральный и скрепный Бобруйск? Роисся, вперде!
haldey 18 августа 2018 | 19:05
Де факто Белоруссия и Россия - это единое целое))) Нельзя идти против чаяний народа.
alladinov 18 августа 2018 | 19:07
haldey:
Скучаешь по Бобруйску, вонючка?
jetsam 18 августа 2018 | 18:46
крым - тоже, вроде не был частью рф... но стал же.
опять же - лугандония, осетабхазия.... сырыя...марс....
mozhem_povtorit 18 августа 2018 | 18:46
>об этом заявил президент страны Александр Лукашенко
Слова не президента, но фашиста!
lenin3 18 августа 2018 | 18:58
mozhem_povtorit: во-во,в понедельник Шейнин-"десантник" расскажет про Батьку всё.И что сыновья у него,гады,не в российских универах учатся...))
poluputing 18 августа 2018 | 19:07
mozhem_povtorit: во во, были только укрофашисты теперь познакомьтесь с белорусонацистами?
pantera_1 18 августа 2018 | 18:47
Разве не "Беларусь" - официальное название страны?
А что до заявлений - "никогда не говори "Никогда"". Знаем, кто краплеными картами играет.
goshan31 18 августа 2018 | 18:48
Наивный...
patlik 18 августа 2018 | 18:49
Самая близкая страна, говорит. А как Россия перестанет датировать бюджет Белоруссии -- сразу станет далекой?
navsegda 18 августа 2018 | 18:53
Население Беларуси 9,5 млн. , в случае аннексии все эти люди их социальное обеспечение , зарплаты бюджетникам , пенсии , пособия лягут на российский бюджет , плюс содержание инфраструктуры , поэтому зная финансовое положение РФ белорусам не стоит беспокоится , Россия просто не в состоянии проглотить такой кусок при всём желании
zukus 18 августа 2018 | 19:01
navsegda: Бероруссы не нахлебники, а отличные работники, которые могут прокормить и себя, да еще и прибыль заработать. Но только в составе Российской империи, у которой нефть, газ, черные и цветные металлы....
Есть такая сказка у разных народов. Перед смерть. отец призвал к себе сыновей и дал им пучек веток, велев их сломать. По одиночке ветки ломались легко, а в пучке не ломались вовсе. Там и Российская империя. Каждый из ее народов, даже русские, по одиночке слабы, а вместе - непреодолимая сила. Поэтому их так и боится Америка и Германия с Францией. Поэтому и хотят, чтобы они были врозь.
alladinov 18 августа 2018 | 19:11
zukus: «Есть такая сказка у разных народов. »
Друг мой Сукус, ну до чего же ты умный! Наверное ты еврей.
nikruchev 18 августа 2018 | 19:03
navsegda: "Россия просто не в состоянии проглотить такой кусок при всём желании"
Да ничего, малость поднатужимся, пенсии отменим совсем, картошки насажаем, Осетию, Абхазию, Лугандонию, и Крым кормим, и Белоруссию сдюжим. Да ещё на купол для Кубы останется.
poluputing 18 августа 2018 | 19:04
navsegda: а чего же она лезет на 40 млн. Украину? Чисто россиянское "не съем дык хоть понадкусываю"? Но ни Украина, ни Беларусь не хотят добровольно стать частью выгребной ямы
koshkaedu 18 августа 2018 | 18:59
//его страна никогда не станет вассалом ни одного государства, //
А что, кроме России и Гондураса, есть ещё претенденты среди "ни одного государства"?
dwon 18 августа 2018 | 18:59
Понятное дело. Где еще покомандуешь таким большим колхозом.
popov_m 18 августа 2018 | 19:03
"зарекалась свинья говно есть", старинная Русская поговорка. И еще, "никогда не говори никогда", когда такие друзья рядом.