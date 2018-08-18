Белоруссия никогда не станет частью российского государства

Как передает «Интерфакс», об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что его страна никогда не станет вассалом ни одного государства, и в Кремль он отчитываться не ездит. Вместе с тем, Лукашенко заверил, что Россия – самая близкая Белоруссии страна.