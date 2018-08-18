В Астраханской области сел на мель теплоход «Волгонефть»
По сведениям МЧС, судно следовало по маршруту из Туркмении в Грузию. На борту – 11 человек. Пострадавших нет. Утечки нефтепродуктов не отмечено. Когда начнется спасательная операция, не уточняется. По сведениям спасателей, на борту есть запас продовольствия на 15 дней.
Комментарии2
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tv_victim 18 августа 2018 | 18:48
"Вы меня учить вздумали?! Я на этой реке все мели знаю! Вон — первая!..[Парусник с грохотом садится на мель] Вот вторая!.."
"Волга-Волга". Фильм на все времена.
sparky 18 августа 2018 | 19:05
tv_victim: И мне это же самое вспомнилось.