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18:31, 18 августа 2018

В Астраханской области сел на мель теплоход «Волгонефть»

По сведениям МЧС, судно следовало по маршруту из Туркмении в Грузию. На борту – 11 человек. Пострадавших нет. Утечки нефтепродуктов не отмечено. Когда начнется спасательная операция, не уточняется. По сведениям спасателей, на борту есть запас продовольствия на 15 дней.

Комментарии

2

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tv_victim 18 августа 2018 | 18:48

"Вы меня учить вздумали?! Я на этой реке все мели знаю! Вон — первая!..[Парусник с грохотом садится на мель] Вот вторая!.."

"Волга-Волга". Фильм на все времена.

sparky 18 августа 2018 | 19:05

tv_victim: И мне это же самое вспомнилось.

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