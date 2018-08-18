В Краснодарском крае задержаны несколько пассажирских поездов, в том числе, скорый Москва — Адлер
Причиной стало столкновение на переезде грузового состава с трактором «Кировец». Как сообщает «Интерфакс», водитель трактора пострадал. О его состоянии не сообщается.
Комментарии2
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prostovanya 18 августа 2018 | 18:33
Опять столкновение на переезде. Который уже случай за год?
goshan31 18 августа 2018 | 18:50
Это как в 2010 году путину докладывал самый главный гаишник, что на федеральных трассах убрали все пешеходные переходы... Клоуны!