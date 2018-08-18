Российский танкер «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона на три года

Об этом украинским СМИ сообщил зампред президента Украины в Крыму Изет Гданов. По его словам, экипаж судна , не пустивший на борт портовую инспекцию, будет привлечен к ответственности. В Киеве утверждают, что танкер пытался разгрузиться в порту, несмотря на то, что судно находится под украинскими санкциями.