Российский танкер «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона на три года
Об этом украинским СМИ сообщил зампред президента Украины в Крыму Изет Гданов. По его словам, экипаж судна , не пустивший на борт портовую инспекцию, будет привлечен к ответственности. В Киеве утверждают, что танкер пытался разгрузиться в порту, несмотря на то, что судно находится под украинскими санкциями.
Комментарии31
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sandro_007 18 августа 2018 | 18:35
Пришлите ракетный крейсер и разблокируйте. Сколько можно терпеть произвол?
taras912 18 августа 2018 | 18:44
sandro_007: ждемс дымоход Узнецова, раки буду довольны
bono747 18 августа 2018 | 18:50
taras912: скоро твой рогульский дымоход будет порван, селюк ты понадусёрый)) Бери в лапы лопату и туалетный ёршик и вали в Россию на работу, макака саломордая
dictvena 18 августа 2018 | 18:57
bono747: Чё, задело за живое, плесень? А ведь Тарас прав!
m404 18 августа 2018 | 18:53
taras912: ублюдок,придут ракетные катера,бандеровец недостреляный.
spbdweller 18 августа 2018 | 18:56
m404: И бронепоезд с запасного пути
navsegda 18 августа 2018 | 19:11
m404: Не , не придут )
shmuel63 18 августа 2018 | 18:45
sandro_007: Нет смысла. Пока "Кузнецов" до Херсона доберется, три года как раз и пройдут
midnightblues 18 августа 2018 | 19:00
sandro_007: А вдруг его тоже того??
Рашенвояки воевать не очень умеют-то
vvbetin 18 августа 2018 | 19:10
midnightblues: Рашенвояки воевать не очень умеют-то\\\спросите у мертвых игиловцев в сирии...
ze_danil 18 августа 2018 | 19:15
vvbetin: уточню: трижды мёртвых игиловцев
или уже четырежды?
vvbetin 18 августа 2018 | 19:06
sandro_007: Пришлите ракетный крейсер и разблокируйте.\\\ я думаю это то что и очень хочет порошенко .. то есть ... дать ему повод отменить выборы и кинуть пару миллионов простых украинцев под русские танки и ракеты... под очень благовидным предлогом для всего мира и особенно для госдепа.. защиты неньки от русских агрессоров ... иногда нужно включать голову или не шутить по такому поводу
vilingrad 18 августа 2018 | 19:14
sandro_007: Жидобандеровцы из него дебаркадер сделают с увеселениями. Русские моряки гопаком на жизнь зарабатывать будут... уууу, гады!
taglit 18 августа 2018 | 18:37
не х** шастать!
xoxloparasha 18 августа 2018 | 18:41
taglit: Изет Гданов это вообще что !? На польское ругательство похоже !)
Ну а по существу , затопить танкер у причала с открытыми танками и пусть хохлы ипутся ,нефть или че там внутри вытечет ,место у причала пропадет ,как раз года на три этим нищебродам кастрюлеголовым геморроя !)
poluputing 18 августа 2018 | 18:58
xoxloparasha: привет кацаповыгребяма, как всегда, кроме как гадить ничего предложить не можете
dictvena 18 августа 2018 | 19:01
xoxloparasha: Ты, параша, уж помолчал бы :)
parasuk_ 18 августа 2018 | 18:46
Не плавать больше хохлам по азовскому морю :)
navsegda 18 августа 2018 | 18:55
parasuk_: Плавает говно в проруби , ну и ты , а корабли ходят
parasuk_ 18 августа 2018 | 19:03
navsegda: Хохлы не корабли, а то самое, что плавает и не тонет ;)
poluputing 18 августа 2018 | 18:55
parasuk_: чё, русалочкой заделаешься? Хохлов в сети завлекать будешь, противный?
vincenttt 18 августа 2018 | 18:47
Ну ка, гопник гэбистский со своей вопящей холуйнёй казаками метнулись быстренько из Австрии спасать российское имущество!
m404 18 августа 2018 | 18:58
vincenttt: чмо,а где я с тобой во вторник могу встретиться?на невском?
vincenttt 18 августа 2018 | 19:06
m404: Да конечно, тля гэбистская, у Казанского вокзала я буду с "Огоньком" в руках!...Но с условием, что ты выродок узколобый будешь со священником чтобы он тебя успел исповедать!)))...А пока, вошь гэбистская вылезай из ануса гэбистской швали - твоего хозяина и сползай купи себе мозги!...Хотя бы куриные что ли!)))...Стань птицей домашней, ублюдок недоношенный, а то как я тебя у Казанского-то узнаю!)))
koshkaedu 18 августа 2018 | 18:49
"Врагу не сдаётся наш грозный "Варяг", пощады никто не желает."
ruthenocene 18 августа 2018 | 19:13
koshkaedu: Не. Не так.
"Мы подарили Императору Мэйдзи наш гордый учебный крейсер 2-го класса "Соя" (это не про колбасу; это японское название пролива Лаперуза, если чо:)). А мы все поголовно - Георгиевские кавалеры (кое-кто даже дважды:)).
Потом мы его купили обратно и утопили нахер! Ура!"
ac_dc 18 августа 2018 | 18:50
Как это - не пустили на борт инспекцию?
Попытайте не пустить в российском порту...
Мордой в палубу не только каких хохлов, а и своих родных расейских в момент уложат
zukus 18 августа 2018 | 18:53
И правильно! Пока до Путина не дойдет, что он совершил огромную ошибку, не взяв в 2014 Харьков, Николаев, Одессу, киевские власти будут захватывать российские суда и российских граждан. В России уже давно критикуют Путина за то, что он "недостаточно Путин". (Про Динана с Чубайсов и говорить нечего),
midnightblues 18 августа 2018 | 19:08
zukus: m404: А вдруг не придут?/
Вон,300 вагнеров положили как кроликов и никто не пикнул
А по поводу ошибки
чо -давайте
Я бы посмотрел на окончательный вопрос полного уничтожения остатков совковойск
vvbetin 18 августа 2018 | 19:00
в принципе бандеровцы занимаются своим привычным ремеслом откровенным государственным бандитизмом .. то есть ЗАКОННО творят НЕЗАКОННЫЕ действия...
страна постепенно превращается в ливию или ЦАР.. на руках находится около ЧЕТЫРЁХ миллионов стрелкового оружия..полиция и суды давно уже БОЯТСЯ с кем либо выяснять основы законов и правовых и демократических отношений... до откровенных военных разборок на улицах и городах остается уже трохи...
poluputing 18 августа 2018 | 19:14
vvbetin: госбандитизм это сбить пассажирский боинг, убивать в других странах неугодных, аннексировать чужие территории и держать украинских моряков в Крыму , украв у них паспорта без средств к существованию