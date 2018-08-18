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18:30, 18 августа 2018

Российский танкер «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона на три года

Об этом украинским СМИ сообщил зампред президента Украины в Крыму Изет Гданов. По его словам, экипаж судна , не пустивший на борт портовую инспекцию, будет привлечен к ответственности. В Киеве утверждают, что танкер пытался разгрузиться в порту, несмотря на то, что судно находится под украинскими санкциями.

Комментарии

31

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sandro_007 18 августа 2018 | 18:35

Пришлите ракетный крейсер и разблокируйте. Сколько можно терпеть произвол?

taras912 18 августа 2018 | 18:44

sandro_007: ждемс дымоход Узнецова, раки буду довольны

bono747 18 августа 2018 | 18:50

taras912: скоро твой рогульский дымоход будет порван, селюк ты понадусёрый)) Бери в лапы лопату и туалетный ёршик и вали в Россию на работу, макака саломордая

dictvena 18 августа 2018 | 18:57

bono747: Чё, задело за живое, плесень? А ведь Тарас прав!

m404 18 августа 2018 | 18:53

taras912: ублюдок,придут ракетные катера,бандеровец недостреляный.

spbdweller 18 августа 2018 | 18:56

m404: И бронепоезд с запасного пути

navsegda 18 августа 2018 | 19:11

m404: Не , не придут )

shmuel63 18 августа 2018 | 18:45

sandro_007: Нет смысла. Пока "Кузнецов" до Херсона доберется, три года как раз и пройдут

midnightblues 18 августа 2018 | 19:00

sandro_007: А вдруг его тоже того??
Рашенвояки воевать не очень умеют-то

vvbetin 18 августа 2018 | 19:10

midnightblues: Рашенвояки воевать не очень умеют-то\\\спросите у мертвых игиловцев в сирии...

ze_danil 18 августа 2018 | 19:15

vvbetin: уточню: трижды мёртвых игиловцев

или уже четырежды?

vvbetin 18 августа 2018 | 19:06

sandro_007: Пришлите ракетный крейсер и разблокируйте.\\\ я думаю это то что и очень хочет порошенко .. то есть ... дать ему повод отменить выборы и кинуть пару миллионов простых украинцев под русские танки и ракеты... под очень благовидным предлогом для всего мира и особенно для госдепа.. защиты неньки от русских агрессоров ... иногда нужно включать голову или не шутить по такому поводу

vilingrad 18 августа 2018 | 19:14

sandro_007: Жидобандеровцы из него дебаркадер сделают с увеселениями. Русские моряки гопаком на жизнь зарабатывать будут... уууу, гады!

(комментарий скрыт)

taglit 18 августа 2018 | 18:37

не х** шастать!

xoxloparasha 18 августа 2018 | 18:41

taglit: Изет Гданов это вообще что !? На польское ругательство похоже !)
Ну а по существу , затопить танкер у причала с открытыми танками и пусть хохлы ипутся ,нефть или че там внутри вытечет ,место у причала пропадет ,как раз года на три этим нищебродам кастрюлеголовым геморроя !)

poluputing 18 августа 2018 | 18:58

xoxloparasha: привет кацаповыгребяма, как всегда, кроме как гадить ничего предложить не можете

dictvena 18 августа 2018 | 19:01

xoxloparasha: Ты, параша, уж помолчал бы :)

parasuk_ 18 августа 2018 | 18:46

Не плавать больше хохлам по азовскому морю :)

navsegda 18 августа 2018 | 18:55

parasuk_: Плавает говно в проруби , ну и ты , а корабли ходят

parasuk_ 18 августа 2018 | 19:03

navsegda: Хохлы не корабли, а то самое, что плавает и не тонет ;)

poluputing 18 августа 2018 | 18:55

parasuk_: чё, русалочкой заделаешься? Хохлов в сети завлекать будешь, противный?

vincenttt 18 августа 2018 | 18:47

Ну ка, гопник гэбистский со своей вопящей холуйнёй казаками метнулись быстренько из Австрии спасать российское имущество!

m404 18 августа 2018 | 18:58

vincenttt: чмо,а где я с тобой во вторник могу встретиться?на невском?

vincenttt 18 августа 2018 | 19:06

m404: Да конечно, тля гэбистская, у Казанского вокзала я буду с "Огоньком" в руках!...Но с условием, что ты выродок узколобый будешь со священником чтобы он тебя успел исповедать!)))...А пока, вошь гэбистская вылезай из ануса гэбистской швали - твоего хозяина и сползай купи себе мозги!...Хотя бы куриные что ли!)))...Стань птицей домашней, ублюдок недоношенный, а то как я тебя у Казанского-то узнаю!)))

koshkaedu 18 августа 2018 | 18:49

"Врагу не сдаётся наш грозный "Варяг", пощады никто не желает."

ruthenocene 18 августа 2018 | 19:13

koshkaedu: Не. Не так.
"Мы подарили Императору Мэйдзи наш гордый учебный крейсер 2-го класса "Соя" (это не про колбасу; это японское название пролива Лаперуза, если чо:)). А мы все поголовно - Георгиевские кавалеры (кое-кто даже дважды:)).
Потом мы его купили обратно и утопили нахер! Ура!"

ac_dc 18 августа 2018 | 18:50

Как это - не пустили на борт инспекцию?
Попытайте не пустить в российском порту...
Мордой в палубу не только каких хохлов, а и своих родных расейских в момент уложат

zukus 18 августа 2018 | 18:53

И правильно! Пока до Путина не дойдет, что он совершил огромную ошибку, не взяв в 2014 Харьков, Николаев, Одессу, киевские власти будут захватывать российские суда и российских граждан. В России уже давно критикуют Путина за то, что он "недостаточно Путин". (Про Динана с Чубайсов и говорить нечего),

midnightblues 18 августа 2018 | 19:08

zukus: m404: А вдруг не придут?/
Вон,300 вагнеров положили как кроликов и никто не пикнул
А по поводу ошибки
чо -давайте
Я бы посмотрел на окончательный вопрос полного уничтожения остатков совковойск

vvbetin 18 августа 2018 | 19:00

в принципе бандеровцы занимаются своим привычным ремеслом откровенным государственным бандитизмом .. то есть ЗАКОННО творят НЕЗАКОННЫЕ действия...
страна постепенно превращается в ливию или ЦАР.. на руках находится около ЧЕТЫРЁХ миллионов стрелкового оружия..полиция и суды давно уже БОЯТСЯ с кем либо выяснять основы законов и правовых и демократических отношений... до откровенных военных разборок на улицах и городах остается уже трохи...

poluputing 18 августа 2018 | 19:14

vvbetin: госбандитизм это сбить пассажирский боинг, убивать в других странах неугодных, аннексировать чужие территории и держать украинских моряков в Крыму , украв у них паспорта без средств к существованию

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