Канал «Эхо Москвы» в YouTube восстановлен
Это произошло при содействии компании Google. Снова работают все трансляции, ранее опубликованные видео доступны. Взлом произошел несколько часов назад. Неизвестные хакеры удалили «эховский» канал с YouTube.
Комментарии4
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servelat 18 августа 2018 | 18:36
Никакого взлома и не было. Пиар очередной...
alexis_l 18 августа 2018 | 18:43
servelat: Был. Смотрела на YouTube cегодня "Человек из телевизора", в 17 .00. записи трансляции не было. За 18 августа всё исчезло. Сейчас зайду посмотреть, появилось ли...
patrikk_1 18 августа 2018 | 18:47
Взлом произошел несколько часов назад. Неизвестные хакеры удалили «эховский» канал с YouTube...
Это кто-то из своих, кого достала тяжёлая атмосфера "венедиктовщины" и "бунтманщины", портящая воздух на радиостанции.
alexis_l 18 августа 2018 | 18:45
Восстановили, всё ок;=))