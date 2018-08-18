На  81-м году жизни умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Он возглавлял международную организацию с 1997 по 2006 год и был седьмым по счету генсеком. В 2001 году ему присудили Нобелевскую премию мира. В своей речи он тогда подчеркнул, что человечество должно решать свои проблемы сообща. На родине Кофи Аннана, в Гане объявлен недельный траур.