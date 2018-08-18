На 81-м году жизни умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Он возглавлял международную организацию с 1997 по 2006 год и был седьмым по счету генсеком. В 2001 году ему присудили Нобелевскую премию мира. В своей речи он тогда подчеркнул, что человечество должно решать свои проблемы сообща. На родине Кофи Аннана, в Гане объявлен недельный траур.
Комментарии1
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vbsvob 18 августа 2018 | 18:35
Премия, конечно, не за Югославию, Ирак и Уганду. Светлая память ушедшему. Не всё от него зависело, а может, и мало что....