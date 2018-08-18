Сын экс-депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина покончил с собой в Подмосковье

Романа Шингаркина обнаружили вместе с девушкой под окнами одной из многоэтажек Железнодорожного.

Официальной версии случившегося у следователей, уже возбудивших уголовное дело, пока нет. Однако, вероятно, что самоубийство 18-летний Роман Шингаркин и его девушка планировали давно. На своих страницах в соцсети «Вконтакте» они оставили прощальные публикации, в которых говорится о страданиях, продолжавшихся длительное время. Сын экс-депутата Госдумы, в свою очередь, написал, что к самоубийству они готовились почти месяц. Источник «Московского комсомольца», в свою очередь, утверждает, что причиной случившегося стало нежелание расставаться в сентябре. Об этом, по словам собеседника газеты, было написано в прощальной записке, содержавшейся в книге, переданной подругой Романа Шингаркина друзьям. Причины предполагавшегося расставания при этом не указываются.

Также источник «МК» сказал, что руки молодых людей были скованы наручниками, а головы обвязаны красными лентами. Роман Шингаркин, напомним, стал известен после задержания на акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади 26 марта прошлого года. Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин тогда говорил, что не возражает против его политической деятельности. Он уже подтвердил агентству РИА Новости информацию о смерти своего сына.

Максим Шингаркин в этом году был выдвинут кандидатом в губернаторы Подмосковья от партии «Родина», но ему отказали в регистрации.