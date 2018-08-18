Сын экс-депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина покончил с собой в Подмосковье
Романа Шингаркина обнаружили вместе с девушкой под окнами одной из многоэтажек Железнодорожного.
Официальной версии случившегося у следователей, уже возбудивших уголовное дело, пока нет. Однако, вероятно, что самоубийство 18-летний Роман Шингаркин и его девушка планировали давно. На своих страницах в соцсети «Вконтакте» они оставили прощальные публикации, в которых говорится о страданиях, продолжавшихся длительное время. Сын экс-депутата Госдумы, в свою очередь, написал, что к самоубийству они готовились почти месяц. Источник «Московского комсомольца», в свою очередь, утверждает, что причиной случившегося стало нежелание расставаться в сентябре. Об этом, по словам собеседника газеты, было написано в прощальной записке, содержавшейся в книге, переданной подругой Романа Шингаркина друзьям. Причины предполагавшегося расставания при этом не указываются.
Также источник «МК» сказал, что руки молодых людей были скованы наручниками, а головы обвязаны красными лентами. Роман Шингаркин, напомним, стал известен после задержания на акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади 26 марта прошлого года. Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин тогда говорил, что не возражает против его политической деятельности. Он уже подтвердил агентству РИА Новости информацию о смерти своего сына.
Максим Шингаркин в этом году был выдвинут кандидатом в губернаторы Подмосковья от партии «Родина», но ему отказали в регистрации.
Комментарии10
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parasuk_ 18 августа 2018 | 18:07
Даже стыдно за такую оппозицию перед иностранцами :(
shplint_05 18 августа 2018 | 18:10
В семье экс-депутата Шингаркина случилась трагедия. "Эхо" тут как тут. Радуются жареному факту о жизни бывшего депутата Думы. И попробуй им сказать, что они, как гиены, сбежавшиеся на падаль. Тут же завопят, что это "общественно значимая информация", которую они обязаны сообщить публике. Ладно. А как насчёт Хакамады? У неё дочка дегенерат, больная Дауном. Это, когда страшное круглое лицо с носом пуговкой и тупым выражением. И муж у Хакамады из-за этого ушёл, и сама она подсела на ширево. Чем не "общественно значимая информация", которую надо знать публике? Но "Эхо" молчит, потому что Хакамада своя, а горе своих они не трогают. А вот смерть сына Шингаркина они смакуют, он не свой. Сволочи.
sandro_007 18 августа 2018 | 18:17
Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульете..
Очень жаль. Могли бы жить и любить.
nestor199 18 августа 2018 | 18:19
shplint_05: И "новости" о смерти сына Шингаркина и смерти бывшего генсекретаря ООН рядышком
vit0nix 18 августа 2018 | 18:19
shplint_05: дядя лечитесь
pilpelzaken 18 августа 2018 | 18:28
shplint_05:
Самое страшное в жизни - пережить своего ребенка, тем более, когда он уходит из жизни по своей воле и таким ужасным образом.
Никому такого горя не желаю, и даже тем мразям, которые изгаляются здесь в комментах.
Россия, ты больна своим народом, надеюсь, пока не смертельно...
koshkaedu 18 августа 2018 | 18:44
shplint_05: Ты здесь под номером 2 в комментах. И кто, кроме тебя, хмырь свинячий, и твоего коллеги по троллингу под номером 1, "радуются жареному факту о жизни бывшего депутата Думы"? Ясно, тебе нужно было пройтись по Хакамаде, ты и придумал подлый, звериный стиль своей гнусной писанины.
Ты получишь то, над чем гнусавишь здесь. Неизбежно. И поделом тебе БУДЕТ.
oneoretwo 18 августа 2018 | 18:10
...бог - не фраер...
yuriyp 18 августа 2018 | 18:13
"Их дети сходят с ума оттого, что им нечего больше хотеть..."
"Поезд в огне" Борис Гребенщиков
juruyivanovich 18 августа 2018 | 18:41
Депутаты всех стран, государств и народов живут на другой планете.
А возможно, что и в другой вселенной.
Они ничего не знают о нашей жизни, а мы ничего реального не знаем об их жизни.
Маловероятно, что это повесть о несчастной любви, ибо трудно поверить, что депутатам и их родственникам свойственны человеческие чувства.