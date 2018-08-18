Акцию против планов Министерства просвещения ужесточить правила усыновления детей запустили в интернете россиянки

Приемные матери рассказывают, какое будущее ждало бы их детей, если бы предложения ведомства Ольги Васильевой уже вступили в силу.

«Старший сын после школы, директор которой считал всех учеников «ворами и проститутками», получил бы лишь специальность маляра-штукатура, потому что других не предлагают. Дальше он стал бы воровать и попал в итоге в тюрьму», — пишет жительница Солнечногорска Ольга Оводова на своей странице в Фейсбуке о последствиях инициативы министра просвещения. «13-летняя дочь, продолжает она, могла стать жертвой сексуального насилия, как другие девочки из ее школы-интерната. А двое младших детей закончили бы в психоневрологическом интернате», — пишет женщина, у которое трое родных и четверо приемных детей. «Коррекционный интернат, ПТУ, алкоголь, тюрьма, собственные дети в детдоме, полная неприспособленность в жизни – вот такое будущее оставляют новые правила многим, кто остался без родителей», — считает Юлия Рощина из Магадана. У нее в семье трое кровных и пятеро приемных. Женщины публикуют фотографии детей, закрашивая черным цветом лица тех, кого забрали из детских домов. И добавляя хэштег «#четвертый_не_лишний». Такая акция стартовала после того, как на днях глава министерства просвещения Ольга Васильева предупредила – власти запретят многодетным родителям брать под опеку и попечительство воспитанников детских домов, если в семье детей больше определенного количества.

Новый закон, уверена жительница Подольска, мать восьмерых — Олеся Лихунова, в прямом смысле погубит жизни сотен и тысяч детей. Они никогда не узнают, что такое семья и забота.

Министерство просвещения объясняет инициативу ужесточить правила усыновление неоднократными случаями насилия и убийств детей в приемных семьях.