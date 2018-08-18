Крупнейшая в России соцсеть «ВКонтакте» вновь оказалась под огнем критики из-за сотрудничества с силовиками

Башкирские полицейские получили от «ВКонтакте» нужные им сведения о пользователях за два дня, по электронной почте и без каких-либо обоснований. Соцсеть в январе передала Центру по противодействию экстремизму данные об активистах штаба Алексея Навального в Уфе. Об этом в твиттере написал глава федерального штаба политика Леонид Волков и выложил фотографии запросов. Из них следует, что полицейские запросили сведения без решения суда или постановления следователя. Это незаконно, и соцсеть могла отказать силовикам, но не стала этого делать, сказал «Эху Москвы» руководитель общественной организации РосКомСвобода Артём Козлюк.



В свою очередь, пресс-служба «ВКонтакте» утверждает, что факт наличия или отсутствия возбужденного уголовного дела не имеет значения. Согласно закону «О полиции» и закону «Об оперативно-розыскной деятельности» соцсеть обязана предоставить правоохранительным органам необходимую информацию, заявили представители «ВКонтакте».

Недавно в соцсети пообещали реформу приватности на волне новых уголовных дел за лайки и репосты. Но критики отметили, что все необходимые сведения силовики могут и так получить от «ВКонтакте» по запросу.