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Эксклюзив Эха 18:00, 18 августа 2018

Крупнейшая в России соцсеть «ВКонтакте» вновь оказалась под огнем критики из-за сотрудничества с силовиками

Башкирские полицейские получили от «ВКонтакте» нужные им сведения о пользователях за два дня, по электронной почте и без каких-либо обоснований. Соцсеть в январе передала Центру по противодействию экстремизму данные об активистах штаба Алексея Навального в Уфе. Об этом в твиттере написал глава федерального штаба политика Леонид Волков и выложил фотографии запросов. Из них следует, что полицейские запросили сведения без решения суда или постановления следователя. Это незаконно, и соцсеть могла отказать силовикам, но не стала этого делать, сказал «Эху Москвы» руководитель общественной организации РосКомСвобода Артём Козлюк.

В свою очередь, пресс-служба «ВКонтакте» утверждает, что факт наличия или отсутствия возбужденного уголовного дела не имеет значения. Согласно закону «О полиции» и закону «Об оперативно-розыскной деятельности» соцсеть обязана предоставить правоохранительным органам необходимую информацию, заявили представители «ВКонтакте».

Недавно в соцсети пообещали реформу приватности на волне новых уголовных дел за лайки и репосты. Но критики отметили, что все необходимые сведения силовики могут и так получить от «ВКонтакте» по запросу.

Комментарии

12

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parasuk_ 18 августа 2018 | 18:05

Сначала по 282 закрывали патриотов. Под радостный вой либерашек. Теперь либерашек берут за шкирку и по той же 282 водворяют в камеру. Где суровые абреки их толерастят

alladinov 18 августа 2018 | 18:11

parasuk_:

Вонючка, хочешь еще разок взять за щеку с проглотом? В прошлый раз ты хорошо отсосал.

luger_max_otto 18 августа 2018 | 18:15

И будет с тобой по слову твоему. На 282-ю ты уже наговорил.

igorrrpadlowitchs 18 августа 2018 | 18:26

parasuk_: вате- ватное!

banyi3 18 августа 2018 | 18:07

Вообще не понимаю идиотов , кто в соцсетях о чем то серьёзном толкует))) По крайней мере чере ТОР )

eduard53 18 августа 2018 | 18:10

Мне кажется, что при "игре в долгую" прогнувшаяся под гэбнёй сеть чисто-рыночно лишится большей части своих клиентов. Примерно так, как это бывает с шаурмистами,
не гнушающимися собачатиной и прочей гнилью-падалью ...

vatanen 18 августа 2018 | 18:10

Пора сети ВКонтакте поменять название на более актуальное: ВКамере

echo_fil 18 августа 2018 | 18:21

Иллюстрация роли личности в Истории. Привет Павлу Дурову

norgemann 18 августа 2018 | 18:23

Уверен что продажное Эхо тоже сотрудничает с силовиками.

neyexo 18 августа 2018 | 18:29

norgemann:
proudly

nikolaitschi 18 августа 2018 | 18:24

Не удивлюсь, если сети сами делают заявки на запросы. Работа такая, государство от граждан защищать. Когда же люди задумаются прилично ли держать там аккаунт?

hrzn877 18 августа 2018 | 19:04

Давайте реально подходить к присутствию в соцсетях. Одно дело - финансовые сайты, где должна обеспечиваться полная безопасность и неприкосновенность, и совсем другое - соцсети, где ты всегда весь на виду, собственно, это и есть основная цель - чтобы любой человек мог легко тебя найти. Если ты участник общественной сети, то ни о какой приватности и речи быть не может, это ожидаемо и является одним из условий. Если прятаться за вымышленным именем или ником, какой вообще тогда смысл? Ладно, на сайтах типа Эха, миллион портянок и недоумков, это понятно, но даже здесь нормальному человеку нет смысла прятаться.

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