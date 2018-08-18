Организаторы ежегодной «Велоночи» изначально не уведомили власти о коммерческом характере мероприятия
Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, это, в частности, стало одной из причин отказа в согласовании акции. По его словам, для участия в «Велоночи» нужно было пройти регистрацию и сделать взнос в размере 499 рублей. Кроме того, организаторы проложили маршрут, для которого пришлось бы перекрыть пол-Москвы. Дептранс пригласил организаторов «Велоночи» в ближайший понедельник обсудить детали проведения мероприятия и совместно утвердить оптимальный маршрут движения колонны велосипедистов. Ранее столичные власти отказалась согласовать 11 ежегодную массовую велосипедную прогулку запланированную на 18 августа.
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kryimzdick 18 августа 2018 | 17:43
не поделились с Лискутовым