Организаторы ежегодной «Велоночи» изначально не уведомили власти о  коммерческом характере мероприятия

Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, это, в частности, стало одной из причин отказа в согласовании акции. По его словам, для участия в «Велоночи» нужно было пройти регистрацию и сделать взнос в размере 499 рублей. Кроме того, организаторы проложили маршрут, для которого пришлось бы перекрыть пол-Москвы. Дептранс пригласил организаторов «Велоночи» в ближайший понедельник обсудить детали проведения мероприятия и совместно утвердить оптимальный маршрут движения колонны велосипедистов. Ранее столичные власти отказалась согласовать 11 ежегодную массовую велосипедную прогулку запланированную на 18 августа.