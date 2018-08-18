Минюст США требует от Фейсбука предоставить доступ к разговорам подозреваемого в мессенджере

Как сообщает Reuters, соответствующее дело рассматривается сейчас в закрытом режиме в Калифорнии. Представители Facebook утверждают, что выполнить требование Минюста невозможно — все разговоры в мессенджере зашифрованы, а ключи имеются только на устройствах пользователей. Чтобы выполнить требование властей, компании якобы придется поменять всю архитектуру мессенджера и лишить шифрования всех пользователей. Расследование, в рамках которого Минюст предъявляет свои требования, связано с крупной международной преступной группировкой MS-13. Численность банды в ФБР оценивают в 50-80 тыс. человек.