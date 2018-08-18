YouTube-канал «Эха Москвы» был взломан и удален неизвестными
Об этом у себя в telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, если найти канал «Эха Москвы» через поисковики и перейти на YouTube, сервис откроет пустую страницу, на которой сказано, что «такой канал не существует». Сейчас принимаются меры по восстановлению основного аккаунта, где было более двухсот тысяч подписчиков. Пока все трансляции радиостанции будут вестись на YouTube-канале «Эхо-Общество».
Комментарии5
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jetsam 18 августа 2018 | 17:33
пароль 123 надо было давно сменить на 12345
alladinov 18 августа 2018 | 17:43
«канал «Эха Москвы» был взломан и удален неизвестными»
Ставлю сто рублей против пуговицы от кальсон, что это сделал чухонский ибонатовец Тременс по поручению натовских оккупантов, которым он всячески лижет. Чухна постоянно похваляется, что вскрывает закрытые разделы сайта Эха, а наш г-н (не господин) Рувинский не чешется и не банит ибонатовца. Наверняка г-н (не господин) Рувинский и используемый оккупантами во все дыхательные и пихательные пути Тременс совместно вредят сайту. Эй, Веник, гони-ка обоих этих уродов ссаными тряпками!
parasuk_ 18 августа 2018 | 17:37
Неуловимые мишки-хаккеры шалят. И вы это, пароль посложнее придумайте :)
good_warrior 18 августа 2018 | 17:38
"Эхо Москвы"
YouTube-канал
Ушёл в анал!
koltak76_ 18 августа 2018 | 17:44
Пригоженские крысы за работой. Обидно, что русские друг друга продают.
Скрепы и духовность - миф для дураков. Подлость, предательство и воровство - сегодняшняя действительность.