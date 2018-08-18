YouTube-канал «Эха Москвы» был взломан и удален неизвестными

Об этом у себя в telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, если найти канал «Эха Москвы» через поисковики и перейти на YouTube, сервис откроет пустую страницу, на которой сказано, что «такой канал не существует». Сейчас принимаются меры по восстановлению основного аккаунта, где было более двухсот тысяч подписчиков. Пока все трансляции радиостанции будут вестись на YouTube-канале «Эхо-Общество».