В немецком Гранзе в районе замка Мезеберг усилены меры безопасности
Как передает ТАСС, это связано с приездом Владимира Путина и его переговорами с канцлером Ангелой Меркель. В городе замечены несколько десятков полицейских автобусов, закрыты несколько парковок. В Германию Путин отправится из Австрии, где он побывал на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль. Сообщается, что на церемонию бракосочетания Путин прибыл не на вертолете, как ожидалось, а на машине и опоздал. Церемонию пришлось начать позже. Местные СМИ сообщают, что Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «Горько!».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 18 августа 2018 | 17:35
на церемонию бракосочетания Путин прибыл не на вертолете, как ожидалось, а на машине и опоздал.
__________________________________________________________________
Ай, хорошо!!!
Узнаю село родное.
А куда это существо не опоздает?
На собственные похороны. наверное. да и то потому, что это единственное мероприятие, прибытие на которое не зависит от него самого.
vsevolodsamara 18 августа 2018 | 17:40
Он на любых похоронах важнее покойника.
vincenttt 18 августа 2018 | 17:40
Где же вы, удачливые и умелые спасители России?!