В немецком Гранзе в районе замка Мезеберг усилены меры безопасности

Как передает ТАСС, это связано с приездом Владимира Путина и его переговорами с канцлером Ангелой Меркель. В городе замечены несколько десятков полицейских автобусов, закрыты несколько парковок. В Германию Путин отправится из Австрии, где он побывал на свадьбе министра иностранных дел Карин Кнайсль. Сообщается, что на церемонию бракосочетания Путин прибыл не на вертолете, как ожидалось, а на машине и опоздал. Церемонию пришлось начать позже. Местные СМИ сообщают, что Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «Горько!».