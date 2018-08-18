Президент Турции Тайип Эрдоган переизбран председателем правящей Партии справедливости и развития
На съезде партии в Анкаре кандидатура Эрдогана была единственной. Эрдоган избран лидером партии уже в шестой раз. Местные СМИ отмечают, что голосов «против» не было, один бюллетень был признан недействительным.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bmrt 18 августа 2018 | 17:36
Отнюдь не смешно, а трагично. Так растут Путины, султаны и "баши" с "елбасы" на иных просторах.
...тьфу, омерзение...
ura_123 18 августа 2018 | 17:36
А как там у них дела с укреплением лиры? Вон Мадура от резкого укрепления национальной валюты даже поднял зарплату бюджетникам в 60 ( шестьдесят) раз!
Правда инфляция в 1000%...