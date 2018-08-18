Эрдоган переизбран главой правящей Партии справедливости и  развития Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган переизбран председателем правящей Партии справедливости и развития Турции на ее съезде в Анкаре, свидетельствуют итоги голосования.



Эрдоган, чья кандидатура была единственной, избран лидером партии уже в шестой раз, передает РИА. Он получил 1380 голосов делегатов съезда.