В Италии сегодня траур по погибшим в результате обрушения моста

В Генуе хоронят жертв трагедии.

На траурную церемонию приехали президент Серджо Матарелла, премьер Джузеппе Конте и несколько министров. В Генуе проходят государственные похороны, но семьи 17-ти погибших отказались от публичности и простились с ними накануне. «Мы не хотим похорон, которые были бы фарсом. Мы хотим провести церемонию дома, в нашей церкви. Это личная боль, и нам не нужны подиумы», — написал в своем «Фейсбуке» Роберто Баттилоро, у которого погиб сын. Он добавил: «Сегодня начинается наша война за справедливость, за правду: этого больше не должно повториться».



Во вторник в Генуе обрушился автомобильный мост. Около 30 машин упали с высоты нескольких десятков метров. Сначала сообщали о 38 погибших, но теперь их 42. Тела еще трех человек нашли этим утром. Это одна семья – отец, мать и ребенок.

Рухнувший мост был построен в 60-е годы. Теперь мосты проверяют по всей Италии.