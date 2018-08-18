Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку руководство правительства, включая премьера Андрея Кобякова. Комментируя свое решение, Лукашенко заявил, что внимательно отслеживает реакцию общества на свои решения и ориентируется на мнения люди о курсе, который проводится в стране.

Ранее Александр Лукашенко раскритиковал кабмин за, как он выразился, «пофигическое отношение» к своим поручениям. Как сообщает БелТА, новым премьером назначен Сергей Румас.