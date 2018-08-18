Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку руководство правительства, включая премьера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку руководство правительства, включая премьера Андрея Кобякова. Комментируя свое решение, Лукашенко заявил, что внимательно отслеживает реакцию общества на свои решения и ориентируется на мнения люди о курсе, который проводится в стране.
Ранее Александр Лукашенко раскритиковал кабмин за, как он выразился, «пофигическое отношение» к своим поручениям. Как сообщает БелТА, новым премьером назначен Сергей Румас.
Комментарии4
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semia 18 августа 2018 | 17:10
Правду значит пишут,что был инсульт у него. Что то переклинило беларусского диктатора.
semia 18 августа 2018 | 17:15
semia: Этому уже давного самого себя в отстауку...
neohota5 18 августа 2018 | 17:32
Молодец! Вот бы нам такого строгого Батьку
cobakevich 18 августа 2018 | 17:37
Пока Абрамовича все устраивает Путин со своими шестерками может спать спокойно.