Россиянки начали флешмоб в соцсетях против ужесточения правил усыновления воспитанников детских домов
Так они отреагировали на инициативу Министерства просвещения ограничить число приемных детей в семье тремя.
Публикации россиянок маркируются хештегом #четвертый_не_лишний. В них пользователи соцсетей размещают фотографии своей семьи, закрашивая лица приемных детей. Также они рассказывают о том, какое будущее бы их ждало в случае принятия инициативы Министерства просвещения. Так, например, жительница Подольска и мать восьми детей Олеся Лихунова в своем Фейсбуке пишет, что она усыновила пять из них с особенностями развития. Четыре ребенка, по ее словам, согласно законопроекту, остались бы в детском доме, и судьба их осталась бы неизвестной. В свою очередь, жительница Солнечногорска Ольга Оводова предположила, что ее старший усыновленный сын попал бы в тюрьму, поскольку директор интерната, где он находился, считал всех «ворами и проститутками». А одна из трех приемных дочерей, считает женщина, стала бы жертвой сексуального насилия, как и те девочки, которые с ней учились в одном детском доме. Ряд публикаций уже набрал более тысячи лайков в Фейсбуке.
Законопроект об ограничении количества приемных детей в семье был представлен в четверг. По нему семьям, где уже есть три ребенка, будет запрещено усыновлять новых детей.
Комментарии7
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gordy 18 августа 2018 | 17:04
Марш матерей 2.0?
bereshliberalivjamu 18 августа 2018 | 17:21
Флэшмобить то могут а предложи реально взять четверых никого не найдешь.
ura_123 18 августа 2018 | 17:24
bereshliberalivjamu: Ты наверняка крайне невнимательно прочитало текст новости?
yralez 18 августа 2018 | 17:27
Это не экстремизм ?
Доиграются, без разрешения властей.
rvs_68 18 августа 2018 | 17:43
yralez: 1) Вы: "Доиграются, без разрешения властей."
Что не разрешено, то запрещено? Раз Закона о флешмобах нет, то фдешмоб - низзя?...
2) Новость: "Россиянки начали флешмоб в соцсетях против ужесточения правил усыновления воспитанников детских домов"
Любая реакция населения по принципу "действие рождает противодействие" уже полезна:
- во-первых, дает шанс населению сформировать общество с перспективой превращения в народ;
- во-вторых, разбивает иллюзию индивидов у власти, что "быдло все стерпит".
;-!
danko_vaflistka 18 августа 2018 | 17:29
Где моя подружка бабка данко1, почему она ещё молчит? Данко1 срочно выходи на флешмопс, я жду тебя у входа в общественный сортир с коробкой гандонов!
evgeny_biolog 18 августа 2018 | 17:30
"флешмоб в соцсетях против ужесточения правил усыновления воспитанников детских домов"
Не имеет значения, абортистки всё равно не дадут прироста населения ...