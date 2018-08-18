Россиянки начали флешмоб в соцсетях против ужесточения правил усыновления воспитанников детских домов

Так они отреагировали на инициативу Министерства просвещения ограничить число приемных детей в семье тремя.

Публикации россиянок маркируются хештегом #четвертый_не_лишний. В них пользователи соцсетей размещают фотографии своей семьи, закрашивая лица приемных детей. Также они рассказывают о том, какое будущее бы их ждало в случае принятия инициативы Министерства просвещения. Так, например, жительница Подольска и мать восьми детей Олеся Лихунова в своем Фейсбуке пишет, что она усыновила пять из них с особенностями развития. Четыре ребенка, по ее словам, согласно законопроекту, остались бы в детском доме, и судьба их осталась бы неизвестной. В свою очередь, жительница Солнечногорска Ольга Оводова предположила, что ее старший усыновленный сын попал бы в тюрьму, поскольку директор интерната, где он находился, считал всех «ворами и проститутками». А одна из трех приемных дочерей, считает женщина, стала бы жертвой сексуального насилия, как и те девочки, которые с ней учились в одном детском доме. Ряд публикаций уже набрал более тысячи лайков в Фейсбуке.

Законопроект об ограничении количества приемных детей в семье был представлен в четверг. По нему семьям, где уже есть три ребенка, будет запрещено усыновлять новых детей.