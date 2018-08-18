Неизвестные взломали канал «Эхо Москвы» в YouTube
Как сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, у канала было 200 тысяч подписчиков. Все трансляции «Эхо Москвы» временно переведены на канал «Эхо Общество». Венедиктов расценивает случившееся как хулиганство. По его словам, ЭМ уже обратилось в компанию Google за помощью, чтобы восстановить пароль. Пока никто ответственность за взлом на себя не взял.
Комментарии5
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venq 18 августа 2018 | 16:42
вовконтакте, наверно эхо заложили. айпи адрес эха органам рассказали. :D
venq 18 августа 2018 | 17:11
я тоже в подписчиках. вдруг неизвестные список украли? а я отписаться теперь не успел. вовконтакте успел, а тут нет.... :(
cobakevich 18 августа 2018 | 17:31
Ну все, держитесь казлы, Яровая идет по следу !
А кому он нужен этот Венедиктов ?
danko_vaflistka 18 августа 2018 | 17:35
...неизвестные взломали анал у главреда Веника Дикого...
Какие это неизвестные! Это мы со своей подружкой данко1 взломали анал Венику! Но 200 тысяч подписек мы не брали у Веника, он оговаривает нас, да и на что нам 200 тысяч подписек нам и по 20 писек достаточно.
blackread 18 августа 2018 | 17:38
Следующий раз предлагаю пароль "echo1" на ресурсы не устанавливать...