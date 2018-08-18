Неизвестные взломали канал «Эхо Москвы» в YouTube

Как сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, у канала было 200 тысяч подписчиков. Все трансляции «Эхо Москвы» временно переведены на канал «Эхо Общество». Венедиктов расценивает случившееся как хулиганство. По его словам, ЭМ уже обратилось в компанию Google за помощью, чтобы восстановить пароль. Пока никто ответственность за взлом на себя не взял.