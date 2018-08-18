Александр Лукашенко отправил в отставку руководство правительством, включая премьера Андрея Кобякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку руководство правительства, включая премьера Андрея Кобякова. Как сообщает БелТА, новым премьером назначен Сергей Румас, до этого возглавлявший Банк развития. Ранее Александр Лукашенко раскритиковал кабмин за, как он выразился, «пофигическое отношение» к своим поручениям. Комментируя свое решение, Александр Лукашенко заявил, что внимательно отслеживает реакцию общества на свои решения и ориентируется на мнения люди о курсе, который проводится в стране.