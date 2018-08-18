Россиянки запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #четвертый_не_лишний
Таким образом они протестуют против инициативы Министерства просвещения ограничить число детей в приемным семьях тремя. Матери публикуют фотографии своих семей с закрашенными лицами приемных детей и рассказывают о том, какое будущее ждало бы их дочерей и сыновей в случае принятия законопроекта.
Комментарии1
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vadimp 18 августа 2018 | 17:18
24-8(сон)-8(работа)-4(быт)=4("свободных" ежели не учитывать время поездок)
Вот и считай сколько времени остается на детей.