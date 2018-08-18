В Балашихе предположительно покончил собой сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина
Тела Романа Шингаркина и девушки, личность которой устанавливается, обнаружены у одной из многоэтажек. Источник в правоохранительных органах рассказал, что молодой человек был скован наручниками, смерть наступила от падения с высоты. На странице Романа Шингаркина во «ВКонтакте» утром появилась предсмертная записка в которой он написал о внутренних переживаниях, которые не мог разрешить. Имя Шингаркина-младшего фигурировало в прессе после несогласованного митинга против коррупции в марте 2017 года в Москве. Тогда он забрался на фонарный столб на Пушкинской площади и был задержан полицией. Из отделения его забрал отец.
Комментарии17
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abuvgrobu 18 августа 2018 | 16:39
Вот такое оно, истинное лицо всех этих, выходящих с протестами на улицу, оппов..
pro_hanov 18 августа 2018 | 16:48
abuvgrobu: То ли дело птенцы Чайки - питаются мусором, им чужды сомнения, сожрут любого.
ludas 18 августа 2018 | 16:50
abuvgrobu: Тут больше ваше" лицо" видно!!!
belovnikita 18 августа 2018 | 16:53
Да и чёрт с ней, с этой личинкой вора!
anemon 18 августа 2018 | 17:22
belovnikita: Нельзя так. Он тоже жертва режима. Он был прекрасен в марте на митинге, на фонаре, потом - в своих комментариях в соцсетях. Царствие небесное мальчику и, говорят, девочке. Дай бог, чтобы его ЛДПРовский отец понял, что, и почему - произошло.
nestor199 18 августа 2018 | 17:28
anemon: Не будет Царствия Небесного ни мальчику, ни его девочке.
Самоубийство это большой грех.
poluputing 18 августа 2018 | 17:24
belovnikita: так вы не только жидобандеровцев ненавидите , но и совестливых сограждан? Погиб то мальчик, а не папаша.
nadiama 18 августа 2018 | 17:03
Кошмарная история.. помню хорошо этого парня на фонаре..
Соболезнования несчастным родителям.
rampa 18 августа 2018 | 17:06
nadiama: а вы не думаете, что внутренние переживания парня на фонаре как раз и вызваны папой-депутатом госдумы?
nadiama 18 августа 2018 | 17:15
rampa: Конечно думаю. Поэтому и жаль отца. Не представляю, как с таким грузом жить.. Худенький интеллигентный мальчик. В сети есть смешное видео, как космонавт лезет за ним на столб и пытается достать резиновой палкой.. ) Эх, молодежь.. Все носят в себе противоречия и сомнения.. Если все мы начнём прыгать с высоты..
nestor199 18 августа 2018 | 17:42
nadiama: Зажравшийся подонок. Еще и девчонку за собой утащил.
parasuk_ 18 августа 2018 | 17:12
Такая вот у нас оппозиция. Даже стыдно перед иностранцами :(
poluputing 18 августа 2018 | 17:22
parasuk_: вам стыдно за порядочного мальчика? Тогда стыдно за вас .
anemon 18 августа 2018 | 17:24
parasuk_: Где ты увидел здесь оппозицию, пригожинский, и перед какими иностранцами тебе стыдно? Перед гражданами Вануату?
parasuk_ 18 августа 2018 | 17:28
anemon: Перед немцами. Что это за оппозиция? Один за мошонку себя на площади прибивает, другой по фонарям как мартышка скачет.
buzukin1908 18 августа 2018 | 17:37
Мальчик был скован, а девушка - свободна как птица? А нехер наркоту жрать и ловить ЗППП аж до СПИДа - проблем настолько меньше становится, што и наручники не нужны. Ложные ценности, дурацкие развлечения, никчемная жизнь - и вот он, быстрый итог. Не жалко идиотов. Мясо для вербовки в моджахеды под любой вывеской - хоть для оранжевой революции, хоть для секс-джихада. Негодный и испорченный человеческий материал...
evgeny_biolog 18 августа 2018 | 17:37
На фонарны столбы забираются не от большого ума. Страна в трауре?