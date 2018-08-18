В Балашихе предположительно покончил собой сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина

Тела Романа Шингаркина и девушки, личность которой устанавливается, обнаружены у одной из многоэтажек. Источник в правоохранительных органах рассказал, что молодой человек был скован наручниками, смерть наступила от падения с высоты. На странице Романа Шингаркина во «ВКонтакте» утром появилась предсмертная записка в которой он написал о внутренних переживаниях, которые не мог разрешить. Имя Шингаркина-младшего фигурировало в прессе после несогласованного митинга против коррупции в марте 2017 года в Москве. Тогда он забрался на фонарный столб на Пушкинской площади и был задержан полицией. Из отделения его забрал отец.