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16:30, 18 августа 2018

В Балашихе предположительно покончил собой сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина

Тела Романа Шингаркина и девушки, личность которой устанавливается, обнаружены у одной из многоэтажек. Источник в правоохранительных органах рассказал, что молодой человек был скован наручниками, смерть наступила от падения с высоты. На странице Романа Шингаркина во «ВКонтакте» утром появилась предсмертная записка в которой он написал о внутренних переживаниях, которые не мог разрешить. Имя Шингаркина-младшего фигурировало в прессе после несогласованного митинга против коррупции в марте 2017 года в Москве. Тогда он  забрался на фонарный столб на Пушкинской площади и  был задержан полицией. Из отделения его забрал отец.

Комментарии

17

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abuvgrobu 18 августа 2018 | 16:39

Вот такое оно, истинное лицо всех этих, выходящих с протестами на улицу, оппов..

pro_hanov 18 августа 2018 | 16:48

abuvgrobu: То ли дело птенцы Чайки - питаются мусором, им чужды сомнения, сожрут любого.

ludas 18 августа 2018 | 16:50

abuvgrobu: Тут больше ваше" лицо" видно!!!

belovnikita 18 августа 2018 | 16:53

Да и чёрт с ней, с этой личинкой вора!

anemon 18 августа 2018 | 17:22

belovnikita: Нельзя так. Он тоже жертва режима. Он был прекрасен в марте на митинге, на фонаре, потом - в своих комментариях в соцсетях. Царствие небесное мальчику и, говорят, девочке. Дай бог, чтобы его ЛДПРовский отец понял, что, и почему - произошло.

nestor199 18 августа 2018 | 17:28

anemon: Не будет Царствия Небесного ни мальчику, ни его девочке.
Самоубийство это большой грех.

poluputing 18 августа 2018 | 17:24

belovnikita: так вы не только жидобандеровцев ненавидите , но и совестливых сограждан? Погиб то мальчик, а не папаша.

nadiama 18 августа 2018 | 17:03

Кошмарная история.. помню хорошо этого парня на фонаре..
Соболезнования несчастным родителям.

rampa 18 августа 2018 | 17:06

nadiama: а вы не думаете, что внутренние переживания парня на фонаре как раз и вызваны папой-депутатом госдумы?

nadiama 18 августа 2018 | 17:15

rampa: Конечно думаю. Поэтому и жаль отца. Не представляю, как с таким грузом жить.. Худенький интеллигентный мальчик. В сети есть смешное видео, как космонавт лезет за ним на столб и пытается достать резиновой палкой.. ) Эх, молодежь.. Все носят в себе противоречия и сомнения.. Если все мы начнём прыгать с высоты..

nestor199 18 августа 2018 | 17:42

nadiama: Зажравшийся подонок. Еще и девчонку за собой утащил.

parasuk_ 18 августа 2018 | 17:12

Такая вот у нас оппозиция. Даже стыдно перед иностранцами :(

poluputing 18 августа 2018 | 17:22

parasuk_: вам стыдно за порядочного мальчика? Тогда стыдно за вас .

anemon 18 августа 2018 | 17:24

parasuk_: Где ты увидел здесь оппозицию, пригожинский, и перед какими иностранцами тебе стыдно? Перед гражданами Вануату?

parasuk_ 18 августа 2018 | 17:28

anemon: Перед немцами. Что это за оппозиция? Один за мошонку себя на площади прибивает, другой по фонарям как мартышка скачет.

buzukin1908 18 августа 2018 | 17:37

Мальчик был скован, а девушка - свободна как птица? А нехер наркоту жрать и ловить ЗППП аж до СПИДа - проблем настолько меньше становится, што и наручники не нужны. Ложные ценности, дурацкие развлечения, никчемная жизнь - и вот он, быстрый итог. Не жалко идиотов. Мясо для вербовки в моджахеды под любой вывеской - хоть для оранжевой революции, хоть для секс-джихада. Негодный и испорченный человеческий материал...

evgeny_biolog 18 августа 2018 | 17:37

На фонарны столбы забираются не от большого ума. Страна в трауре?

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