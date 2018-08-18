В Пятигорске две женщины сушили одежду на Вечном огне

Полиция в Ставропольском крае начала проверку.

Полицейские обратили внимание на ролик, который обсуждают в соцсетях. Его выложил в «Инстаграме» местный житель под ником govorun26. На видео две женщины разного возраста держат над Вечным огнем одежду. В комментариях их обвиняют в неуважении к мемориалу. Подобные инциденты происходят периодически в разных городах. Как напоминает «Фонтанка», в Петербурге недавно на Вечном огне пожарили шашлыки. В конце июня в Копейске Челябинской области одна девушка сфотографировала, как подростки сушат на Вечном огне кроссовки. В январе в Абинске в Краснодарском крае две школьницы плевались в огонь. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, а запись опубликовало одно из местных изданий. В школу были вызваны родители, полицейские заставили подростков писать объяснительные и поставили на учет.

Ранее в Салехарде молодого человека арестовали на 10 суток за попытку прикурить от Вечного огня. Это расценили как мелкое хулиганство.