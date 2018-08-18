Неизвестные взломали и удалили основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»

При попытке зайти на страницу появляется сообщение «Такой канал не существует». Главный редактор Алексей Венедиктов распорядился перевести все трансляции на другой аккаунт – «Эхо-Общество». Редакция принимает меры по восстановлению канала, на котором было более двухсот тысяч подписчиков.