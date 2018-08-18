Неизвестные взломали и удалили основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»
При попытке зайти на страницу появляется сообщение «Такой канал не существует». Главный редактор Алексей Венедиктов распорядился перевести все трансляции на другой аккаунт – «Эхо-Общество». Редакция принимает меры по восстановлению канала, на котором было более двухсот тысяч подписчиков.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yas 18 августа 2018 | 16:05
закон яровой в действии...
arye_11 18 августа 2018 | 16:06
Длинна и мстительная рука Леси Рябцевой таки дотянулась до Эха.
venq 18 августа 2018 | 16:06
напишите зеркала, плиз